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Η παρουσία 1.000 φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο δεν αποτελεί θέμα για την ΔΕΑΒ, η οποία δεν πρόκειται να εισηγηθεί την επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Ηρακλής.

Κανένα θέμα δεν υφίσταται εκ μέρους της ΔΕΑΒ για την παρουσία περίπου 1.000 φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο, παρά την υπουργική απόφαση, περί απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας για τον αγώνα που διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η έκθεση της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, δεν αναφέρει σε κανένα σημείο της ότι υπήρξε παραβίαση της απόφασης του Γιάννη Βρούτση.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΑΒ δεν άνοιξε καν την υπόθεση προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τυχόν ευθύνες, ούτε, βεβαίως, πρόκειται να εισηγηθεί στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό την επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Ηρακλής.