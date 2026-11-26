Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προωθεί μια ιστορική αλλαγή στο ιδιοκτησιακό μοντέλο της Ρεάλ Μαδρίτης, ανοίγοντας την πόρτα σε εξωτερικούς επενδυτές.

Μια νέα εποχή ενδέχεται να ξεκινήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ προχωρά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου αναδιάρθρωσης του ιδιοκτησιακού μοντέλου του συλλόγου, με την αποτίμησή του να ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία «Real Madrid Madridistas SL», στην οποία προβλέπεται να μεταφερθούν οι βασικές δραστηριότητες του ισπανικού συλλόγου. Μοναδικός διαχειριστής της νέας εταιρείας εμφανίζεται ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ.

Το σχέδιο προβλέπει την είσοδο εξωτερικού επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε αρχικά να αποκτήσει το 5% της εταιρείας έναντι 500 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 10%, με το αντίτιμο να αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανήκει στα μέλη της και όχι σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρότι το σχέδιο έχει ήδη τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου, για την υλοποίησή του απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης και στη συνέχεια η διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των μελών του συλλόγου.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία της «βασίλισσας», με τα μέλη της να έχουν τον τελευταίο λόγο για μια απόφαση που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της.