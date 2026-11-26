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Το PAOK Training Center είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να δίνει μια πρώτη γεύση από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, τις οποίες σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και οι φίλαθλοι του Δικεφάλου.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς το νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα, με τους παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι να πραγματοποιούν την Παρασκευή (27/11) την πρώτη τους προπόνηση στις νέες εγκαταστάσεις.

Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά φωτογραφιών, τόσο με πανοραμικές λήψεις του PAOK Training Center όσο και από το εσωτερικό του, με το αποτέλεσμα να είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποτυπώνουν την αναβάθμιση που συντελείται σε επίπεδο υποδομών στον Δικέφαλο, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες καθημερινής δουλειάς για τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο.

Μάλιστα, σύντομα και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το νέο προπονητικό κέντρο της αγαπημένης τους ομάδας και να θαυμάσουν το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.



Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: