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Δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Νταρόν Ράσελ.

Μετά το «διαζύγιό» του με την Αναντολού Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Μάξιμα Ρόμα. Όπως αναφέρεται στην Τουρκία, ο 28χρονος πρώην άσος της Κλουζ έχει δώσει ήδη τα χέρια με την ιταλική ομάδα, η οποία συμμετέχει στο EuroCup.

Ο Ράσελ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο EuroCup την περασμένη σεζόν και φέτος με την Εφές είχε μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,5 ασίστ σε οκτώ συμμετοχές στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο Ράσελ αγωνίστηκε επίσης σε επτά παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 2 ασίστ.