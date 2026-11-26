Μετά το «διαζύγιό» του με την Αναντολού Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Μάξιμα Ρόμα. Όπως αναφέρεται στην Τουρκία, ο 28χρονος πρώην άσος της Κλουζ έχει δώσει ήδη τα χέρια με την ιταλική ομάδα, η οποία συμμετέχει στο EuroCup.
Ο Ράσελ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο EuroCup την περασμένη σεζόν και φέτος με την Εφές είχε μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,5 ασίστ σε οκτώ συμμετοχές στο τουρκικό πρωτάθλημα.
Ο Ράσελ αγωνίστηκε επίσης σε επτά παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 2 ασίστ.
İtalyan ekibi Maxima Roma, sezona Anadolu Efes'te başlayan Daron 'Fatts' Russell ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta sayı kralı olan 28 yaşındaki guard, bu sezon Anadolu Efes formasıyla ligde çıktığı 8 maçta; 7.8 sayı ve 4.5 asist, EuroLeague'de görev yaptığı 7 maçta ise 2.6 sayı ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı.— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 26, 2026