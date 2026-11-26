Ο Αβραάμ Γκραντ θα είναι παρών στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Κυριακή, στο Κλ. Βικελίδης

Ο Αβραάμ Γκραντ θα βρίσκεται στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην αναμέτρηση της Κυριακής μεταξύ των κιτρινόμαυρων και του Ολυμπιακού. Ο σύμβουλος της διοίκησης έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει το παρών, μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη, παρά τα τελευταία δημοσιεύματα από το εξωτερικό, που ήθελαν την συνεργασία των δύο πλευρών να βρίσκεται υπ' ατμόν.

Μένει να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει η παρουσία του Ισραηλινού ποδοσφαιρανθρώπου στην συμπρωτεύουσα και αν θα υπάρξουν συζητήσεις γύρω από τα μεταγραφικά και τα οργανωτικά το επόμενο διάστημα.