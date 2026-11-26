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Ο κόσμος του Παναθηναϊκού κάνει από νωρίς έντονη την παρουσία του στην Δανία, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα με τη Νόρτζελαντ.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται από τη Νόρτζελαντ στις 22:00, σε ένα παιχνίδι για το οποίο η «πράσινη» ΠΑΕ εξασφάλισε 1.860 εισιτήρια και φυσικά εξαντλήθηκαν όλα.

Λίγες ώρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης, ο βασικός πυρήνας των οπαδών του Παναθηναϊκού συγκεντρώνεται στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να αναχωρήσει από εκεί για το γήπεδο.

Ο «πράσινος» λαός είναι έτοιμος να αποτελέσει για μια ακόμα φορά τον… 12ο παίκτη του Τζέικομπ Νίστρουπ, ωθώντας με τον τρόπο του την ομάδα στην 4η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στην League Phase του Conference League.

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