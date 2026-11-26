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Ο Σίριλ Ντέσερς έχει την ευκαιρία να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Conference League, ενώ η Γάνδη απειλεί το ρεκόρ νικών της Φιορεντίνα.

Με φόντο την ιστορία διεξάγεται η αποψινή αγωνιστική του Conference League, με δύο σημαντικά ρεκόρ να βρίσκονται στο επίκεντρο και το ένα εξ αυτών να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Σίριλ Ντέσερς, με 13 γκολ στη διοργάνωση, μοιράζεται την κορυφή της ιστορικής κατάταξης των σκόρερ με τον Μίκαελ Ίσακ. Εφόσον αγωνιστεί και σκοράρει απέναντι στη Νόρντζελαντ, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού θα μείνει μόνος στην πρώτη θέση, γράφοντας ιστορία με την πράσινη φανέλα.

Την ίδια ώρα, η Γάνδη υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Φιορεντίνα. Οι Βέλγοι μετρούν 32 νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών, και με ενδεχόμενη επικράτηση θα φτάσουν τις 33 των «βιόλα».

Δύο ιστορικές επιδόσεις που ενδέχεται να αλλάξουν χέρια ή να αποκτήσουν συγκάτοικο στην ίδια ευρωπαϊκή βραδιά.