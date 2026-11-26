Η μοναξιά αθωώνει και στα τέλη του 2026 βρήκαμε τον Αλεξανδρή του μπάσκετ. Ο Γιάννης Αυλακιώτης δίνει προέκταση στα παράπονα του κατατρεγμένου Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ξεκινάω ξερά. Δεν είναι ώρες για πλάκα. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Παντού και πάντα μαζί του. Όσοι διαφωνείτε, σταματήστε να διαβάζετε το κείμενό μου. Σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά δε θέλω ανθρώπους χωρίς μια μπλούζα «Ακούς Βαζέλα» για αναγνώστες μου.

Ο Γιώργος είναι γνωστός εδώ και χρόνια. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Όπως λέει κι ο ίδιος, χάνουμε, δίνουμε το χέρι μας και φεύγουμε. Τώρα το τι κάνει μόνος του, είναι δική του υπόθεση.

Η έκρηξή του μετά το ματς με τη Χάποελ, δικαιολογημένη απόλυτα. 50.000 ευρώ μεροκαματιάρης άνθρωπος.

Ποια γέλασεεεεε; Αν δε με πιστεύετε ρωτήστε Ντόρσεϊ και Ουόκαπ. Θα σας το επιβεβαιώσουν. Ο Γιώργος είναι παιδί του λαού. Διακανονισμό χρειάστηκε να κάνει για να ξεχρεώσει το κράτος. Προκειμένου αυτό να πληρώσει τις κάμερες στο ΣΕΦ και τίποτα μερεμέτια της… ιδιωτικής επένδυσης των πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Κατά δήλωση Μπαφέ. Εγώ τον πιστεύω. Λίγο περισσότερο από τον αθλητικό δικαστή στην υπόθεση Λεσόρ-Γκραντ.

Ο καλός μου ο Γιώργος πλήρωσε επειδή μίλησε άσχημα στα αποδυτήρια μόνος του. Κάποιος τον τραβούσε βίντεο να βρίζει μόνος του τον Αρώνη. Και μόνο του τον συγκρατούσαν αστυνομικοί για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα.

Έρχεται όμως η δικαίωση του Αλέκου Αλεξανδρή. Γιατί βρίσκει μιμητή στο πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτού που πανηγύριζε στα κάγκελα – από εκεί απέκτησε την ευχέρεια να σαλτάρει σε αυτά όπως έγινε στο Ντουμπάι – όταν η Αλεκάρα βουτούσε και ακουγόταν το μελωδικό σφύριγμα του ρέφερι. Ο αντίπαλος αμυντικός ήταν μεγαλύτερη απόσταση κι απ’ αυτή που είχε ο Σαμοντούροφ με τον ΜακΚίσικ στο φάουλ που δόθηκε στο ΣΕΦ.

«Εγώ έπεφτα, αυτοί γιατί το έδιναν;», έχει πει ο κορυφαίος στράικερ της παράγκας. Ο Μπαρτζώκας το άλλαξε λίγο και το έκανε «εγώ έβριζα μόνος μου, αυτοί γιατί τραβούσαν βίντεο;». Μπορεί μωρέ να τον αδικήσει κανείς;

Η μοναξιά στο κάτω-κάτω, είναι πρόβλημα της εποχής μας. Δεν μπορεί να τιμωρείται. Εγώ λοιπόν κάνω πρόταση: Να σβηστεί άμεσα η ποινή στον Γιώργο Μπαρτζώκα, να επιστραφούν τα λεφτά. Γιατί έβριζε μόνος του όπως είπε.

Με το δεδικασμένο που θα δημιουργηθεί, να πάει μετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και να πει ακυρώστε μου τις ποινές και επιστρέψτε μου τα πρόστιμα. Γιατί οι περισσότερες αφορούν στόρις ενώ ήταν μόνος του ή στο Σούνιο ή στο γραφείο του ή στο αυτοκίνητο.

Ο Παπαπέτρου να αποφυλακιστεί. Γιατί τις 820.000 ευρώ, μόνος του τις είχε στο σπίτι του, δεν είχε κανέναν παρέα. Άρα, αθώος κι αυτός. Το αν τα βρήκαν οι αρχές, δεν πρέπει να τον ενοχοποιεί.

Έξω κι ο Μαυραγάνης. Τα μηνύματα στους διαιτητές τα έστελνε μόνος του. Τα ραντεβού στο καφέ στο κέντρο, μόνος του τα έκανε. Βλέπετε κάτι παράνομο;

Η Τσαρούχα να κυκλοφορεί σαν ελεύθερο πουλάκι, χωρίς βραχιολάκια. Μόνη της πήγαινε στα σπα και μόνη της έβαζε τη σφυρίχτρα στο στόμα για να σφυρίξει τα φάουλ που έπρεπε. Λίγη ανθρωπιά ρε παιδιά!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανοίγει νέους δρόμους στη δικαιοσύνη. Η μοναξιά δεν μπορεί να τιμωρείται. Μην χτυπάτε το είδωλο. Φτάνει. Ως εδώ.

Φαντάζομαι ο μεγαλόψυχος θα έχει την ίδια άποψη και για εκείνους που κατήγγειλε πως περνάνε κάτω απ’ το σπίτι του και τον βρίζουν. Αν είναι μόνοι τους, σα να μην έγινε Γιώργο. Μη σε ενοχλεί. Δεν τρέχει κάστανο.

Με τον Μπαρτζώκα… Θα πουλήσουμε και κονκάρδες για να μαζέψουμε τις 50.000 ευρώ.