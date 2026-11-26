Ο Τάισον άνοιξε το σπίτι του στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β, διοργανώνοντας ένα μπάρμπεκιου για τους συμπαίκτες του - Το ιδιαίτερο μήνυμα του Βραζιλιάνου και οι αναρτήσεις των ασπρόμαυρων.

Λίγες ημέρες μετά το επίσημο ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, ο Τάισον προχώρησε σε μία ιδιαίτερη κίνηση.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ προσκάλεσε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β στο σπίτι του για μπάρμπεκιου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει για τον τρόπο με τον οποίο τον έχουν υποδεχθεί, αλλά και να περάσει χρόνο μαζί τους μακριά από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Μάλιστα, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τη συγκέντρωση, συνοδεύοντάς τη με μήνυμα: «Σας ευχαριστώ για τον σεβασμό!».

Από την πλευρά τους, οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου ανταπέδωσαν την κίνηση του Τάισον με σχόλια και αναρτήσεις στα social media, αποτυπώνοντας το όμορφο κλίμα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

