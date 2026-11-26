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Τρεισήμισι μήνες μετά τις δύο νίκες επί του ΠΑΟΚ, οι Βέλγοι επιστρέφουν στην Ελλάδα. Το SDNA βάζει στο μικροσκόπιο την αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας του Βίτορ Μπρούνο, τις διαφοροποιήσεις στο έμψυχο δυναμικό, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, με φόντο την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Η Άντερλεχτ επανεμφανίζεται στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (26/11), με τον ΟΦΗ να αποτελεί τη δεύτερη ελληνική ομάδα που συναντά στην φετινή ευρωπαϊκή της διαδρομή.

Τον περασμένο Αύγουστο οι Βέλγοι απέκλεισαν τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 1-0 στην Τούμπα και 3-2 στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Έκτοτε, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, με την ομάδα των «Μωβ» να έχει διανύσει αρκετά αγωνιστικά χιλιόμετρα και να έχει παρουσιάσει διαφορετικά πρόσωπα σε Βέλγιο και Ευρώπη.

Η αποτελεσματική Άντερλεχτ του Αυγούστου

Στα δύο καλοκαιρινά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Βίτορ Μπρούνο έδειξε πως δεν χρειάζεται απαραιτήτως να έχει την μπάλα στα πόδια της για να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο.

Στην Τούμπα είχε μόλις 35% κατοχή, ενώ στη ρεβάνς το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%. Ο Πορτογάλος τεχνικός παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3 στη Θεσσαλονίκη και 4-2-3-1 στις Βρυξέλλες.

Η τακτική ευελιξία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της, με τον προπονητή να προσαρμόζει τον σχηματισμό αναλόγως των απαιτήσεων κάθε αναμέτρησης.

Στα έξι καλοκαιρινά παιχνίδια των προκριματικών του Europa League οι Βέλγοι κατέγραψαν πέντε νίκες και μία ισοπαλία, με απολογισμό τερμάτων 14-4.

Ο ίδιος προπονητής και ο βασικός κορμός

Ο Βίτορ Μπρούνο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τιμόνι της Άντερλεχτ, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρηθεί και ο βασικός κορμός της ομάδας που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ.

Ο Κόλιν Κούσεμανς κάτω από τα δοκάρια, οι Αλί Μααμάρ, Τζουλιάν Μπιανκόν και Λεό Πετρό στην άμυνα, ο Ένρικ Γιανσάνα στη μεσαία γραμμή και οι Λούκας Άμπρος, Ντανίλο Σικάν και Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς μεσοεπιθετικά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά γρανάζια της βελγικής μηχανής.

Ωστόσο, συγκριτικά με τον Αύγουστο, ο Πορτογάλος κόουτς διαθέτει περισσότερες επιλογές στη διαχείριση των αγώνων.

Ο Νορβηγός Τέλο Άσγκορντ, ο Γερμανός Μάρτεν Βίνκλερ και ο Μαροκινός Ταουφίκ Μπενταγέμπ, που δεν βρίσκονταν στην αποστολή της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, προσφέρουν επιπλέον λύσεις.

Συν τοις άλλοις, στο ευρωπαϊκό ροτέισον έχει μπει και ο παλιός γνώριμος του ελληνικού ποδοσφαίρου από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.

Τα «ψαλίδια» στην άμυνα και οι δύο πονοκέφαλοι του Μπρούνο

Μπορεί η Άντερλεχτ του Νοεμβρίου να διαθέτει περισσότερες επιλογές μεσοεπιθετικά συγκριτικά με εκείνη του Αυγούστου, ωστόσο ο Βίτορ Μπρούνο δεν έχει λευκό απουσιολόγιο εν όψει ΟΦΗ.

Οι τραυματισμοί των Ιλάι Καμαρά και Λούκας Χέι περιορίζουν τις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού στα μετόπισθεν, ενώ στη μεσαία γραμμή δεν υπολογίζεται ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Συν τοις άλλοις, δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες της βελγικής ομάδας, ο τερματοφύλακας Κόλιν Κούσεμανς και ο επιθετικός Ντανίλο Σικάν, ταξίδεψαν στην Κρήτη έχοντας αντιμετωπίσει μικροπροβλήματα τραυματισμών, χωρίς πάντως να αναμένεται να στερηθεί τις υπηρεσίες τους ο Μπρούνο.

Στα ευχάριστα για τον Πορτογάλο κόουτς καταγράφεται η επιστροφή του Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος απουσίασε λόγω τιμωρίας από το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λέουβεν.

Η Άντερλεχτ εμφανίζεται πιο γεμάτη μεσοεπιθετικά σε σχέση με το καλοκαίρι, όχι όμως απαραίτητα και στα μετόπισθεν, όπου οι απουσίες περιορίζουν την ευχέρεια του προπονητή της.

Τα δύο πρόσωπα στη League Phase

Η Άντερλεχτ του Αυγούστου έμοιαζε με ομάδα που είχε βρει από νωρίς τον ευρωπαϊκό βηματισμό της. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν υπήρξε ανάλογη.

Οι Βέλγοι ξεκίνησαν με δύο διαδοχικές ήττες στη League Phase, χάνοντας από τη Λιόν (1-2) εντός έδρας και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (1-0) στην Κροατία.

Η αντίδρασή τους ήρθε με δύο εμφατικές νίκες επί της Γιαγκελόνια (3-0) στην Πολωνία και της Σάλτσμπουργκ (2-0) στις Βρυξέλλες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση στην κατοχή της μπάλας. Από το 35% στην Τούμπα, η Άντερλεχτ έφτασε στο 59% στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, δείχνοντας πως μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικά αγωνιστικά πλάνα.

Οι δύο «μπόμπερ» που παραμένουν επικίνδυνοι

Εάν υπάρχει κάτι που δεν έχει αλλάξει από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο, αυτό είναι η επιθετική επικινδυνότητα του διδύμου Τσβέτκοβιτς – Σικάν.

Ο 19χρονος Σέρβος επιθετικός είχε σκοράρει στην Τούμπα μόλις 16 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ενώ ο 25χρονος Ουκρανός είχε βρει δίχτυα στη ρεβάνς των Βρυξελλών.

Αμφότεροι μετρούν από πέντε γκολ στη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή της Άντερλεχτ, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών, έχοντας υπογράψει συνολικά τα 10 από τα 20 τέρματα των Βέλγων.

Με άλλα λόγια, το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας της ομάδας του Μπρούνο φέρει τη δική τους υπογραφή.

Τα σκαμπανεβάσματα και το αήττητο καρέ

Η Άντερλεχτ ταξίδεψε στην Κρήτη ως πέμπτη του βελγικού πρωταθλήματος, προερχόμενη από τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η βαριά ήττα (4-0) από τη Γάνδη στις 25 Οκτωβρίου αποτέλεσε σημείο καμπής, με τους Βέλγους να καταγράφουν έκτοτε τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Κέρδισαν τη Βέστερλο (4-1), τη Σάλτσμπουργκ (2-0) και τη Λέουβεν (1-0), ενώ απέσπασαν ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ.

Ο απολογισμός των οκτώ γκολ ενεργητικό και μόλις δύο παθητικό σε αυτό το διάστημα αποτυπώνει την αγωνιστική τους ανάκαμψη.

Η Άντερλεχτ του Νοεμβρίου διαθέτει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας και περισσότερες παραστάσεις ως σύνολο συγκριτικά με εκείνη του Αυγούστου. Έχει πάντως δείξει στην πορεία της σεζόν πως δεν είναι άτρωτη.

Και αυτό είναι κάτι που καλείται να εκμεταλλευτεί ο ΟΦΗ, φιλοδοξώντας να υποχρεώσει τους Βέλγους στην πρώτη φετινή ήττα τους από ελληνική ομάδα.