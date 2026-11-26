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Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καταλήγει στους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με σύστημα 4-3-3, με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Πέντερσεν και στο αριστερό ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τους Σμαΐλοβιτς και Πιρόλα να αποτελούν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Ρέτσος και Φρόιλερ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού σε ρόλο αμυντικού χαφ.

Στα δύο άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ζότα Σίλβα, με τον Γκουστάβο Σα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Αρμάντο Γκονσάλες.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Ρέτσος, Φρόιλερ, Ζέλσον, Γκουστάβο Σα, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.

Στον πάγκο: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Κάρμο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας, Τικνιζιάν, Φίλης, Τουφάκης.