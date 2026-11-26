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Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία έφερε στον δρόμο της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων η κλήρωση για την τελική φάση του Euro K21!

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου η κλήρωση της τελικής φάσης του Euro K21 2027, με την Εθνική Ελπίδων να μαθαίνει τους αντιπάλους της.

Η Εθνική μας ομάδα, τοποθετήθηκε στον τρίτο όμιλο και μαζί με τους υπόλοιπους, θα συναντήσει και τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού στα γήπεδα της Σερβίας όπου μαζί με εκείνα της Αλβανίας, θα διεξαχθεί η τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Οι αγώνες της «γαλανόλευκης» σε ότι αφορά την πρώτη φάση των ομίλων, θα διεξαχθούν στη Σερβία και τα ονόματα των αντιπάλων, μπορεί να «σέρνουν» πίσω τους ποδοσφαιρική ιστορία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να... απαγορεύσουν στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ονειρεύεται μια πρόκριση στην επόμενη φάση.

Yπενθυμίζεται πως οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων:

17/6 Ελλάδα - Κροατία (Μπάτσκα Τόπολα)

20/6 Τσεχία - Ελλάδα (Λόζνιτσα)

23/6 Πορτογαλία - Ελλάδα (Μπάτσκα Τόπολα)

Ο δρόμος της Ελλάδας

Μετά την ολοκλήρωση των ομίλων, οι οκτώ ομάδες που θα συνεχίσουν γνωρίζουν ήδη τις διασταυρώσεις τους μέχρι το φινάλε της διοργάνωσης:

Προημιτελικά

26 Ιουνίου (Βελιγράδι): Νικητής 1ου Ομίλου-Δεύτερος 3ου Ομίλου (Αγώνας 1)

26 Ιουνίου (Ελμπασάν): Νικητής 2ου Ομίλου-Δεύτερος 4ου Ομίλου (Αγώνας 2)

27 Ιουνίου (Λόζνιτσα): Νικητής 3ου Ομίλου-Δεύτερος 1ου Ομίλου (Αγώνας 3)

27 Ιουνίου (Σκόδρα): Νικητής 4ου Ομίλου-Δεύτερος 2ου Ομίλου (Αγώνας 4)

Ημιτελικά και τελικοί

30 Ιουνίου (Βελιγράδι): Νικητής (1)-Νικητής (3)

30 Ιουνίου (Τίρανα): Νικητής (2)-Νικητής (4)

3 Ιουλίου (Μπάτσκα Τόπολα): Μικρός τελικός

3 Ιουλίου (Τίρανα): Μεγάλος τελικός

Τούτο σημαίνει πως όποια κι αν είναι η θέση πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων από τον 3ο όμιλο, στα προημιτελικά θα διασταυρωθεί με ομάδα από τον 1ο όμιλο (Σερβία, Αγγλία, Γαλλία ή Πολωνία).

Αν η Ελλάδα τερματίσει πρώτη, θα αγωνιστεί στις 27 Ιουνίου στη Λόζνιτσα απέναντι στον δεύτερο του 1ου ομίλου. Αν τερματίσει δεύτερη, θα παίξει μία ημέρα νωρίτερα, στις 26 Ιουνίου, στο Βελιγράδι με τον νικητή του 1ου ομίλου. Σε ενδεχόμενη πρόκριση στα ημιτελικά, ο αγώνας της «γαλανόλευκης» θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου στο Βελιγράδι, με φόντο τον μεγάλο τελικό της 3ης Ιουλίου στα Τίρανα.