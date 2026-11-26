Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE To εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκης που θύμισε… 2018! (vid, pics) 26-11-2026 19:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός A.C. Milan 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Θύρα 7 έφτιαξαν ένα κορεό με θέμα το Casa de Papel που παρέπεμπε στην τελευταία αναμέτρηση με την Μίλαν το 2018 με τον Πέδρο Μαρτίνς στο τιμόνι. Μάλιστα, είχε γραμμένο στα ιταλικά το μήνυμα: Με θυμάσαι; Άνεμος, θυμίζει Δημήτρη Γιαννούλη: Ο αριστερός μπακ-χαφ που βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! menshouse.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Αν πας απόγευμα, μπορεί να μην το προλάβεις: Το γαλακτομπούρεκο - κόλαση της Αθήνας που τελειώνει την ίδια μέρα menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr Να μην κάνει το ίδιο λάθος: Η μόνη λύση με τον Αντίνο σε βάθος χρόνου menshouse.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr To εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκης που θύμισε… 2018! (vid, pics) SHARE