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Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Θύρα 7 έφτιαξαν ένα κορεό με θέμα το Casa de Papel που παρέπεμπε στην τελευταία αναμέτρηση με την Μίλαν το 2018 με τον Πέδρο Μαρτίνς στο τιμόνι. Μάλιστα, είχε γραμμένο στα ιταλικά το μήνυμα: Με θυμάσαι;