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Η πρώτη απειλή του Ολυμπιακού ήρθε με ένα σουτ του Πορτογάλου, το οποίο όμως κόντραρε πάνω στον Μορέιρα.