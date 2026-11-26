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Η Μίλαν αγγίζει την ισοφάριση, όμως ο Ιταλός αμυντικός των ερυθρόλευκων με εντυπωσιακό τρόπο γλιτώνει την ισοφάριση, διώχνοντας την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή, σε μία φάση που ο Πιρόλα συγκρούστηκε και με το δοκάρι!