Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Με τάκλιν αυτοθυσίας ο Πιρόλα γλιτώνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό! (vid) 26-11-2026 20:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός A.C. Milan 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Η Μίλαν αγγίζει την ισοφάριση, όμως ο Ιταλός αμυντικός των ερυθρόλευκων με εντυπωσιακό τρόπο γλιτώνει την ισοφάριση, διώχνοντας την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή, σε μία φάση που ο Πιρόλα συγκρούστηκε και με το δοκάρι! Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr Άνεμος, θυμίζει Δημήτρη Γιαννούλη: Ο αριστερός μπακ-χαφ που βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! menshouse.gr Να μην κάνει το ίδιο λάθος: Η μόνη λύση με τον Αντίνο σε βάθος χρόνου menshouse.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr Αν πας απόγευμα, μπορεί να μην το προλάβεις: Το γαλακτομπούρεκο - κόλαση της Αθήνας που τελειώνει την ίδια μέρα menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr Με τάκλιν αυτοθυσίας ο Πιρόλα γλιτώνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό! (vid) SHARE