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O διαγώνιος του Παναθηναϊκού Α.Ο. Μπρόινινγκ Ράσμους Νίλσεν αναδείχτηκε MVP Bίκος Cola της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27.

Ο Μπρόινινγκ Ράσμους Νίλσεν ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού Α.Ο. επί του Α.Ο.Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron με 3-2 σετ στο μεγάλο ντέρμπι για την 5η αγωνιστική της σεζόν 2026-27.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» σημείωσε 30 πόντους με 21/38 επιθέσεις (αποτελεσματικότητα 55%) , είχε και 9 άσσους στα 33 συνολικά σερβίς. Είχε μεγάλη συμβολή στο μπλοκ - άμυνα και είχε και 2 υποδοχές με ένα λάθος.

Ο Μπρόινινγκ Ράσμους Νίλσεν αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League αλλά έχει πάρει και τον τίτλο του MVP πρωταθλήματος Volley League 2024-25.

Είναι η 94η φορά που παίκτης του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται MVP Bίκος Cola από το 1998 που καθιερώθηκε ο θεσμός και η πρώτη διάκριση εντός της σεζόν 2026-27.