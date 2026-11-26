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Σπουδαίο διπλό πήρε στα Σκόπια η Κύπρος (75-85) στο πλαίσιο των προ-προκριματικών για το Eurobasket 2029 και παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Ο άσος του Άρη έβαλε 30 πόντους με 7/14 τρίποντα, 3/12 δίποντα και 3/5 βολές, είχε ακόμα 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, αλλά και 5 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής, όμως η Κύπρος ήταν ανώτερη και πήρε μια σημαντική νίκη. Ανέβηκε έτσι στο 2-0, την στιγμή που οι γηπεδούχοι πήγαν στο 1-1.

Για την ομάδα του Παναγιώτη Γιανναρά κορυφαίος ήταν ο Φίλιππος Τίγκας της Μυκόνου με 25 πόντους (3/6 τρίποντα, 6/10 δίποντα, 4/7 βολές) και ακολούθησε ο Γιάννης Πασχάλης με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και ο Παναγιώτης Παυλίδης είχε 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους, πέραν του Ντιμιτρίεβιτς, διψήφιος ήταν και ο Γκουρόσκι (11π.), ενώ ο Μόουζες Ράιτ της Αρμάνι Μιλάο έμειν μόλις στους 3 πόντους (1/5 δίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 43-43, 55-54, 75-85