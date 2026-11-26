Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-4-3. Λίλο κάτω από τα δοκάρια, την τριάδα της άμυνας αποτελούν οι Κωστούλας, Σιέλης και Νικολάου, με τους Ντίκμαν και Αθανασίου να καλύπτουν τη δεξιά και αριστερή πλευρά, αντίστοιχα. Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος και στην επίθεση ο Νους πλαισιώνεται από τον Αϊτόρ δεξιά και τον Φούντα στα αριστερά.



Αναλυτικά: Λίλο, Κωστούλας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αϊτόρ, Φούντας, Νους



Ο πάγκος των Κρητικών: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Ρομάνο, Κοντεκάς, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Κοζυράκης, Καινουργιάκης.