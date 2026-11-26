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Ο Ομάρι Χάτσινσον που αγωνίζεται στην Μίλαν με την μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ μειώνει σε 2-1 και με δύο ασίστ σε Σισέ και Πούλισιτς κάνει σχεδόν μόνος του το 2-3!