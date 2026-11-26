Ο Όστιν Ριβς μίλησε στα Μέσα και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς (15-3) έχουν μπροστά τους (28/11, 04:30) το μεγάλο ντέρμπι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (15-4). Οι δυο ομάδες -μαζί με τους Φιλαδέλφεια Σϊξερς (15-4)- έχουν τα καλύτερα ρεκόρ της λίγκας και φυσικά αναμένεται μια άκρως συναρπαστική αναμέτρηση.

Ο Όστιν Ριβς επέστρεψε στις προπονήσεις των «Λιμνανθρώπων» και δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του στο ματς. Ο ίδιος μίλησε για τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τους Μιγλουόκι Μπακς, για το πώς αισθάνθηκε όταν έπαιξε ξανά μετά από δύο εβδομάδες αλλά και για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί απέναντι στους Σπερς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την επιστροφή του στις προπονήσεις: «Νιώθω καλά που παίζω μπάσκετ ξανά. Δεν είχα πολλές αντοχές, αλλά ήταν λογικό μετά από δύο εβδομάδες εκτός. Αλλά ένιωσα καλά. Θα δούμε πως θα ξυπνήσω πριν το ματς με τους Σπερς. Είμαστε στην σωστή κατεύθυνση, ένιωσα καλά που έπαιξα».

Για τον τραυματισμό του απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς: «Δεν είχα ιδέα. Έτρεξα, πάτησα το πόδι μου και είπα ότι δεν άντεχα άλλο. Πήγα στα αποδυτήρια και πονούσα πολύ. Δεν πίστευα πως το έσπασα, αλλά ένιωθα σαν να έσπασα το πόδι μου. Δεν είναι θλάση ή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που θα συνεχίσει αν υπάρχει αν συνεχίσεις να παίζεις πριν είσαι έτοιμος. Και ουσιαστικά, το βασικό μήνυμα ήταν το εξής: ας επαναφέρουμε πρώτα τα πράγματα στο φυσιολογικό, προτού σε βγάλουμε ξανά στο παρκέ και σε βάλουμε σε κίνδυνο να αντιμετωπίσεις ξανά το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να διαχειριστείς κάποια υποτροπή ή κάτι παρόμοιο αργότερα μέσα στη σεζόν.

Είναι από αυτά τα πράγματα που είναι χάλια. Είχα καλό ρυθμό, παίζαμε καλά. Είχαμε ρυθμό σαν ομάδα, ήθελα να είμαι εκεί έξω και να έπαιζα. Σιχαίνομαι να χάνω αγώνες. Αλλά είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Για το αν είναι σημαντικό για τον ίδιο να επιστρέψει απέναντι στους Σπερς: «Θέλω να παίξω. Δεν τραυματίστηκα στο Μιλγουόκι και μετά είδα το πρόγραμμα και είπα: “Πρέπει να επιστρέψω πριν το ματς με τους Σπερς”. Αν επιστρέψω, τέλεια, πάμε σε πόλεμο. Αλλά θα ακούσω το σώμα μου και θα το φροντίσω. Αλλά θα είναι ωραίο αν είμαι υγιής και παίξω».