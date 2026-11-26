Ο θρίαμβος του 2-0 έγινε πανωλεθρία στο Καραϊσκάκη. Η Μίλαν κατέβηκε μισή και με τουπέ, σοβαρεύτηκε κι έπαιξε 30 λεπτά σκορπίζοντας τον Ολυμπιακό με 4-2.

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε, σκόραρε, βρέθηκε μπροστά με 2-0, ωστόσο η Μίλαν έδειξε πως σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.

Οι «ροσονέρι» σοβαρεύτηκαν στο δεύτερο μέρος και σκοράροντας τέσσερα γκολ, με MVP τον δανεικό από τη Νότιγχαμ, Ομάρι Χάτσινσον, έκαναν την ανατροπή και τελικά πήραν τη νίκη με σκορ 4-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση και έχασαν έδαφος στη μάχη που δίνουν για την 8άδα, ενώ η Μίλαν με την δεύτερή της φετινή νίκη μετά από πέντε αγώνες, ανέβηκε στην 20η θέση και έχει 6 βαθμούς.

Μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός

Από το πρώτο κιόλας λεπτό, οι Πειραιώτες ήθελαν να δείξουν πως στόχο έχουν μόνο τη νίκη και τίποτα άλλο, με την πρώτη ευκαιρία να έρχεται κιόλας στο 2ο λεπτό με ένα μακρινό σουτ του Φρόιλερ, το οποίο έφυγε ψηλά άουτ. Η απάντηση της Μίλαν ήρθε λίγο αργότερα (5'), ωστόσο το επίσης το μακρινό σουτ του Γιασάρι είχε την ίδια κατάληξη.

Στο 8ο λεπτό ο Ρέτσος, ο οποίος Ρέτσος είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο στην 11άδα και έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, βοηθώντας τα χαφ, έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Ζέλσον κατέβασε, εκτέλεσε, αλλά ο Μορέιρα έβαλε την κόντρα και έσωσε την ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και να απειλούν την εστία του Μάικ Μενιάν, ωστόσο ο Γάλλος βρισκόταν σε ετοιμότητα. Αρχικά, ο Γάλλος μπλόκαρε εύκολα ενα αδύναμο σουτ του Πέντερσεν (12'), ενώ στο 21' είπε «όχι» και στο καλό σουτ του Ζέλσον έξω από την περιοχή.

Τα έκανε όλα ο Πιρόλα

Τελικά, το γκολ ήρθε για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό και είχε και αρκετή δόση τύχης. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Λορέντζο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά στην «καρδιά» της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και όπως έπεφτε, χτύπησε πάνω στα χέρια του Μενιάν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, με την UEFA να το χρεώνει ως αυτογκόλ στον Γάλλο κίπερ.

Σε μία φάση αδράνειας ήρθε και η μεγάλη στιγμή της Μίλαν. Στο 35' ο Σισέ έφυγε στην πλάτη του Ρέτσου και βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας βγήκε μακριά από την περιοχή του και έκοψε αρχικά με τάκλιν, όμως η κόντρα ευνόησε τον άσο των «ροσονέρι». Ο πεσμένος Σισέ προσπάθησε να σκοράρει, έστειλε τη μπάλα προς την εστία, όμως ο Πιρόλα με τρομερή αυτοθυσία πρόλαβε και έξκοψε πριν περάσει την γραμμή, χτυπώντας ο ίδιος πάνω στο δοκάρι.

Μάλιστα, ο Ιταλός αμυντικός είχε και μία τεράστια ευκαιρία για να βρει ξανά δίχτυα πριν το ημίχρονο και ανεβάσει τον δείκτη του σκορ. Στο 45+1' ο Πιρόλα βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, ωστόσο αστόχησε από πλεονεκτική θέση, στέλνοντας άουτ τη μπάλα.

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» ξανά. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, έκλεψαν τη μπάλα, ο Φρόιλερ έκανε την κάθετη και ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε τον Μενιάν, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο 49ο λεπτό.

Ολική ανατροπή από τη... Νότιγχαμ

Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε για πολύ να ισορροπεί το ματς γρήγορα. Στο 56ο λεπτό ο Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στους «ροσονέρι» από τη Νότιγχαμ, έφυγε στην αντεπίθεση μόνος, σύγκλiνε προς το κέντρο και με ένα πολύ ωραίο σουτ μείωσε σε 2-1.

Επτά λεπτά αργότερα ήρθε και η ισοφάριση, με ένα γκολ που φέρει μερίδιο ευθύνης και ο Ορτέγκα. Ο Άγγλος βρέθηκε ξανά με χώρο στα δεξιά, με τον εξτρέμ της Μίλαν να κάνει τη σέντρα και τον Σισέ να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ορτέγκα προσπάθησε να σώσει αλλά δεν τα κατάφερε, με τη μπάλα να καταλήγει τελικά στα δίχτυα για το 2-2 (63').

Πλέον, οι Ιταλοί είχαν ξεκάθαρα το μομέντουμ στην αναμέτρηση και κάπως έτσι ήρθε και η ολική ανατροπή. Ο δανεικός από τη Νότιχαμ, Ομάρι Χάτσινσον, έφυγε ξανά από τον Μπρούνο, έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Κρίστιαν Πούλισικ με ένα πολύ όμορφο γυριστό έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό.

Μάλιστα, η Μίλαν είχε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει και τέταρτη φορά, αλλά τη σπατάλησε. Οι Ιταλοί έφυγαν στην κόντρα τέσσερις με έναν, ο Χάτσινσον κουβάλησε ξανά τη μπάλα, έκανε την πάσα, ο Πούλισικ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το σουτ του Αμερικάνου ήταν κακό αυτή τη φορά, με το 3-2 να μένει τελικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (82' Τουφάκης), Πέντερσεν (67' Σάλιακας), Μπρούνο (82' Τικνιζάν), Σα, Μαρτίνς (72' Φορτούνης), Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες (67' Γιάρεμτσουκ).



ΜΙΛΑΝ (Ρουμπέν Αμορίμ): Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ (53' Τομόρι), Ντιαβαρά, Εστουπινιάν (46' Πούλισικ), Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ (85’ Κομότο), Μορέιρα, Ράμος (46' Μούσα).