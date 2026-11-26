Η Πλζεν διέλυσε με το απίστευτο 4-0 την Μπενφίκα, ενώ η Μπόρνμουθ πέρασε από το Βίγκο κόντρα στην Θέλτα (1-2) και είναι μόνη πρώτη.

Απίστευτη έκπληξη στο πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής του Europa League, με την Μπενφίκα, που είχε 4x4 στην League Phase να γνωρίζει σοκαριστική ήττα από την Πλζεν εκτός έδρας. Για τους Τσέχους, που πριν από αυτό το ματς είχαν μία νίκη σε 4 αναμετρήσεις, πρωταγωνιστής ήταν ο Κρίστοφερ Καμπόνγκο, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ. Το παιχνίδι ήταν στο 0-0 μέχρι το 30’ και σε εκείνο το σημείο ο Χρομπόβσκι άνοιξε το σκορ, πριν έρθει το show του Καμπόνγκο ο οποίος σέρβιρε στο 43’ στον Αντού και ο ίδιος «χτύπησε» στο 44’ και το 46’ διαμορφώνοντας το 4-0 που έμεινε μέχρι το φινάλε.

Τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία, το κάνει και στην Ευρώπη η Μπόρνμουθ, η οποία πήρε τεράστιο «διπλό» με τον τρόπο που ήρθε στην Γαλικία κόντρα στην Θέλτα (1-2) και είναι η μοναδική ομάδα της League Phase με 5x5. Δεν υπήρχε χειρότερο σενάριο για τους Άγγλους στο ματς, αφού στο 19’ ο legend του club του Βίγκο, Ιάγο Άσπας άνοιξε το σκορ στο 19’ και στο 23’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα εξαιτίας της αποβολής του Ντιακιτέ. Ούτε αυτό όμως δεν έμελλε να τους λυγίσει, αφού στο 47’ ισοφάρισαν με τον Ροντρίγκες και στο 78’ πήραν και την απίστευτη νίκη με 1-2 χάρη σε γκολ του Ραγιάν.

Στο Νο2 της βαθμολογίας ανέβηκε η Λεβερκούζεν, η οποία επιβλήθηκε εκτός έδρας της Ντιναμό Ζάγκερμπ (0-2) και πήγε στους 12 βαθμούς. Τα γκολ για την Μπάγερ πέτυχαν στο πρώτο μέρος οι Τίλμαν και Κουάνσα. Κράτησε το αήττητο σώζοντας την παρτίδα η Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ παρότι βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Λεχ Πόζναν και έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος (2-2). Αγκνέρο και Πάλμα έδωσαν καθαρό προβάδισμα στους Πολωνούς, όμως ο Φλορούζ, που έχασε το πέναλτι, μείωσε σε 1-2 και στο 66’ ο Ροντρίγκες έγραψε το τελικό 2-2.



Συνοπτικά τα αποτελέσματα



Θέλτα - Μπόρνμουθ 1-2

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας 1-0

Ολυμπιακός - Μίλαν 2-4

Πλζεν - Μπενφίκα 4-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν 2-2

Ζάλτσμπουργκ - Αραράτ 2-0