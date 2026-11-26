Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Ισπανία έκανε τη χάρη στην Εθνική κι επικράτησε του Μαυροβουνίου με 93-62, φτάνοντας το 6-3 στον όμιλο.

Το σύνολο του Τσους Ματέο έκανε περίπατο απέναντι στο Μαυροβούνιο και έδωσε στην Ελλάδα το αποτέλεσμα που ήθελε, αφήνοντας την ομάδα του Ζβένταν Μίτροβιτς στο 4-5.

Πρώτος σκόρερ για την Ισπανία ήταν ο Πιερ Οριόλα με 16 πόντους (3/3 διπ., 2/3 τριπ., 7 ριμπ.), με τους Αλβάρο Καρντένας και Χάιμε Φερνάντες να έχουν από 11. Στους 9 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που είχε 3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6 ριμπάουντ.

Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισαν οι Μάρκο Σιμόνοβιτς και Πέταρ Πόποβιτς, που είχαν από 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 34-41, 50-72, 62-93