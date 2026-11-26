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Ο τεχνικός της Μίλαν στάθηκε στο γκολ του Χάτσινσον στο 56’ με το οποίο η ιταλική ομάδα μείωσε σε 2-1.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ τόνσισε χαρακτηριστικά ότι σε εκείνο το σημείο και αφού ο Ολυμπιακός προηγουμένως δεν έκανε το 3-0, άλλαξαν τα πάντα.

Οι δηλώσεις του τεχνικού της Μίλαν:

«Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ μετά το 2-0 αλλά η Μίλαν σε μία αντεπίθεση κατάφερε να σκοράρει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, σε εκείνο το σημείο άλλαξαν τα πάντα».

Για τη συνέχεια στη League Phase: «Η Μίλαν κέρδισε σήμερα και τώρα επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι που είναι για το πρωτάθλημα Ιταλίας με την Κάλιαρι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι του Europa League, κοιτάμε τον επόμενο αγώνα με την Κάλιαρι».