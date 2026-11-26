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Η Φρίντα Φόρμαν μιλά στο SDNA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 78-73 και τη διατήρηση του απόλυτου στο EuroCup, ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει τον ερχομό του Κάρολ Κοβαλέφσκι στο τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 78-73 της GEAS για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup. Το τριφύλλι παραμένει χωρίς ήττα στον τρίτο όμιλο έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους νοκ άουτ αγώνες από την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτη σκόρερ την Καντίτζια Κέιβ με 23 πόντους ενώ σπουδαία εμφάνιση έκανε και η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου με 19 και σημαντικά καλάθια προς το φινάλε του αγώνα.

Η Φρίντα Φόρμαν μίλησε στο SDNA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 78-73 και τη διατήρηση του απόλυτου στο EuroCup, ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει τον ερχομό του Κάρολ Κοβαλέφκσι στο τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Δύσκολο παιχνίδι απόψε για τον Παναθηναϊκό. Ήταν αυτό το πιο απαιτητικό ματς ως τώρα στην Ευρώπη;

«Ναι σίγουρα, αν όχι το πιο δύσκολο ήταν από τα πιο δύσκολα. Και όταν παίξαμε στο Μιλάνο με την GEAS ήταν ένα επίσης δύσκολο παιχνίδι. Οπότε το περιμέναμε και σήμερα. Είμαι περήφανη για το πως διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας, στην διάρκεια των τελευταίων λεπτών».

«Παρόλο που η διαφορά ήταν μικρή, δεν άνοιξε από καμία ομάδα. Πιστεύω πως στο τέλος παίξαμε καλά και έτσι πήραμε τη νίκη.

Τι ήταν αυτό που σας έδωσε τη νίκη, τα καλά ποσοστά στο τρίποντο ή οι καλές άμυνες και τα κλεψίματα;

«Η άμυνα σίγουρα. Όταν παίξαμε σωστά αμυντικά καταφέραμε να σταματήσουμε τις επιθέσεις τους. Έτσι είχαμε τον έλεγχο και μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στην επίθεση».

Ξεκινώντας από αύριο θα έχετε επίσημα νέο προπονητή, πως αισθάνεσαι μετά την απομάκρυνση της Σελέν Ερντέμ;

«Είναι μια απόφαση διαχείρισης, συμβαίνει καμιά φορά. Θα δούμε τι άνθρωπος είναι ο νέος μας προπονητής και θα τον υποδεχτούμε με ανοικτές αγκάλες. Γιατί απλά θέλουμε να κερδίσουμε και να τα πάμε καλά στους στόχους μας. Αυτό είναι το πλάνο από εδώ και πέρα».

Από εδώ και πέρα τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα ώστε να πάρει νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Αθηναϊκό;

«Νομίζω πως είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πιστεύω ότι αμυντικά πρέπει γίνουμε καλύτερες, ενώ θεωρώ πως πρέπει να είμαστε καλύτερες εκτελεστικά στην επίθεση. Μικρές λεπτομέρειες. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ καλές, οπότε αν χάσεις τα μικρά... πράγματα χάνεις ταυτόχρονα και ευκαιρίες» .