Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Μείωσε ο ΟΦΗ με πέναλτι του Φούντα μέσω VAR (vid) 26-11-2026 23:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ RSC Anderlecht ΠΡΟΣΩΠΑ Ταξιάρχης Φούντας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Στο 54’ ο ΟΦΗ μείωσε σε 2-1 με πέναλτι του Φούντα που κέρδισαν οι Κρητικοί από χέρι του Πετρότ μέσω VAR. Το γκολ του ΟΦΗ Άνεμος, θυμίζει Δημήτρη Γιαννούλη: Ο αριστερός μπακ-χαφ που βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! menshouse.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr Η Μίλαν το είδε και το τιμώρησε: Το λάθος που έφερε το μπλακ άουτ του Ολυμπιακού menshouse.gr Αν πας απόγευμα, μπορεί να μην το προλάβεις: Το γαλακτομπούρεκο - κόλαση της Αθήνας που τελειώνει την ίδια μέρα menshouse.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr Μείωσε ο ΟΦΗ με πέναλτι του Φούντα μέσω VAR (vid) SHARE