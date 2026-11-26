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Στο 54’ ο ΟΦΗ μείωσε σε 2-1 με πέναλτι του Φούντα που κέρδισαν οι Κρητικοί από χέρι του Πετρότ μέσω VAR.