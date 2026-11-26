Ο Αλεξάνταρ Ντζίκιτς χαρακτήρισε «τρελό» το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη της Γεωργίας στην παράταση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση του Ντίνου Μήτογλου.

Η Γεωργία πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Εθνική Ελλάδας με 92-88 στην παράταση, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία 57 δευτερόλεπτα του αγώνα, διάστημα στο οποίο έτρεξε ένα σερί 11-0.

Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του κατάφερε να φτάσει στη νίκη παρά τα λάθη της και την κυριαρχία της Ελλάδας στα επιθετικά ριμπάουντ, ενώ μίλησε για την επόμενη αναμέτρηση με την Πορτογαλία, την παρουσία των Γεωργιανών φιλάθλων και το μέλλον του μπάσκετ στη χώρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα: «Ήταν ένα τρελό παιχνίδι. Κερδίσαμε έναν αγώνα στον οποίο οι αντίπαλοί μας είχαν 24 επιθετικά ριμπάουντ και εμείς κάναμε 20 λάθη, πολλά από αυτά αβίαστα. Κι όμως, επιβιώσαμε. Εκείνοι κατάφεραν να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση και εμείς επιβιώσαμε στην παράταση. Είναι τρελό. Σε αυτά τα προκριματικά βρεθήκαμε στο -26 απέναντι στην Ισπανία και κερδίσαμε. Και τώρα συνέβη αυτό».

Για τον Ντίνο Μήτογλου: «Ελπίζω να είναι καλά ο Μήτογλου. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες».

Για την επόμενη αναμέτρηση με την Πορτογαλία: «Είμαι ακόμη σε αυτό το παιχνίδι και με ρωτάτε για την Πορτογαλία. Πρέπει πρώτα να πάω στα αποδυτήρια για να δω πόσους υγιείς παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Η Πορτογαλία είναι μια νέα πρόκληση για εμάς. Αύριο ταξιδεύουμε, θα ξεκουραστούμε και θα κάνουμε μια πολύ χαλαρή προπόνηση την παραμονή του αγώνα.

Σέβομαι πολύ τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται και θα πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ καλοί. Είναι διαφορετική ομάδα από την Ελλάδα, οπότε ελπίζω να ελέγξουμε καλύτερα τα ριμπάουντ. Έχουν, όμως, πολύ έμπειρους παίκτες στην περιφέρεια. Μόλις αντιμετωπίσαμε τον Τολιόπουλο, τον Ντόρσεϊ, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου και κερδίσαμε. Μας περιμένει ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε πώς να κερδίζουμε εύκολα».

Για την παρουσία των Γεωργιανών φιλάθλων: «Συγχαρητήρια σε όλους όσοι στήριξαν την ομάδα μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, από όπου κι αν ταξιδέψατε. Σήμαινε πολλά για εμάς. Ξέρω ότι οι παίκτες μου είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Ακόμη κι όταν βλέπουμε μία γεωργιανή σημαία και έναν μόνο φίλαθλο στην εξέδρα, είμαστε χαρούμενοι. Έτσι απλά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Ξεκίνησε πολύ πριν από εμένα και θα συνεχιστεί για πολύ καιρό μετά από εμένα».

Για το μέλλον του γεωργιανού μπάσκετ: «Γενικότερα, στη χώρα μας επικρατεί η αντίληψη ότι το γεωργιανό μπάσκετ πεθαίνει. Θα πρέπει, όμως, να μιλήσετε με εκείνους που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις. Εγώ δεν συμφωνώ.

Έχουμε προβλήματα, όπως κάθε άλλη χώρα, με το NIL. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι η δεξαμενή των παικτών μας είναι πολύ μικρότερη από εκείνη της Σερβίας, της Ισπανίας ή της Ελλάδας. Επομένως, κάθε παίκτης μετράει.

Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας δύο παιδιά, τα οποία δεν ήταν στη δωδεκάδα απόψε και δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα. Πριν από την επίσημη προετοιμασία κάνουμε πάντα ένα μικρό καμπ και εκεί είχαμε, νομίζω, ακόμη τρεις παίκτες που δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά μαζί μας. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, δουλεύουμε πάνω σε αυτό.

Μερικές φορές δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των αποφάσεων που παίρνουν οι παίκτες, οι γονείς τους και οι σύμβουλοί τους. Αλλά αυτό είναι δικό τους ζήτημα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται μαζί μας».