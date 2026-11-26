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Η Ελλάδα… αυτοκτόνησε απέναντι στην Γεωργία και «έπεσε» στο 4-5.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Γεωργία στο «T-Center» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «επίσημη αγαπημένη»… αυτοκτόνησε και τελικά ηττήθηκε με 92-88. Έτσι, πλέον «έπεσε» το 4-5 και ψάχνει ένα… θαύμα για να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93

Ελλάδα - Γεωργία 88-92

Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90

Η βαθμολογία:

1 ) Ισπανία 6-3

2 ) Ουκρανία 6-3

3 ) Γεωργία 6-3

4 ) Πορτογαλία 5-4

5 ) Ελλάδα 4-5

6 ) Μαυροβούνιο 4-5

Η επόμενη αγωνιστική:

29/11

17:30 Γεωργία - Πορτογαλία

18:30 Ουκρανία - Μαυροβούνιο

19:00 Ισπανία - Ελλάδα