Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Γεωργία στο «T-Center» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «επίσημη αγαπημένη»… αυτοκτόνησε και τελικά ηττήθηκε με 92-88. Έτσι, πλέον «έπεσε» το 4-5 και ψάχνει ένα… θαύμα για να πάρει την πρόκριση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93
Ελλάδα - Γεωργία 88-92
Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90
Η βαθμολογία:
1 ) Ισπανία 6-3
2 ) Ουκρανία 6-3
3 ) Γεωργία 6-3
4 ) Πορτογαλία 5-4
5 ) Ελλάδα 4-5
6 ) Μαυροβούνιο 4-5
Η επόμενη αγωνιστική:
29/11
17:30 Γεωργία - Πορτογαλία
18:30 Ουκρανία - Μαυροβούνιο
19:00 Ισπανία - Ελλάδα