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Στο 19’ ο Παναθηναϊκός πλησίασε το γκολ αλλά το φάουλ του Κάνγκουα από σχετικά μακρινή απόσταση κατέληξε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.