Η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη απέναντι στη Γεωργία, ωστόσο ένα καταστροφικό τελευταίο λεπτό στην παράταση έφερε την ήττα με 88-92.

Με τον πλέον οδυνηρό τρόπο γνώρισε την ήττα η «γαλανόλευκη» από τη Γεωργία, σε μια αναμέτρηση στην οποία κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι και 57 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της παράτασης.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε διαμορφώσει το 88-81, δίνοντας προβάδισμα επτά πόντων στην ελληνική ομάδα, η οποία έμοιαζε να βρίσκεται μια ανάσα από την επικράτηση. Από εκείνο το σημείο, όμως, ακολούθησε ένα ανεξήγητο μπλακ άουτ για την Εθνική μας ομάδα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να σημειώσει ούτε έναν πόντο στα εναπομείναντα 57 δευτερόλεπτα, με τη Γεωργία να εκμεταλλεύεται την κατάρρευση της «γαλανόλευκης» και να τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 11-0. Κάπως έτσι, το 88-81 μετατράπηκε σε 88-92 μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με την Εθνική Ελλάδας να χάνει ένα παιχνίδι που έδειχνε να έχει δικό της.