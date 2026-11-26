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Στο 63' ο ΟΦΗ είχε δοκάρι με το Νους. Ο άσος του ΟΦη μπήκε στην περιοχή των Βέλγων από αριστερά και σχεδόν από τη γραμμή του άουτ επιχείρησε πλασέ, η μπάλα πήρε περίεργα φάλτσα και σταμάτησε στο δεύτερο δοκάρι, το αριστερό!!!