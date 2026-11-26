Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τρίποντο πρόκρισης στην 8αδα με το 0-2 και το πούλησε φθηνά στη Δανία. Η Νόρτζελαντ έκανε γκολ κάθε φάση που βρήκε και σόκαρε το «Τριφύλλι», γυρίζοντας το ματς σε 3-2. Πλέον θέλει μεγάλα αποτελέσματα με Φράιμπουργκ, Μπράιτον.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Δανία με πολλές και σημαντικές απουσίες, όμως ακόμα κι έτσι παρουσίασε καλό πρόσωπο, είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του και έφτασε στο 0-2 χάρη στα υπέροχα γκολ των Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ.

Όλα προμήνυαν την τέταρτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές, όμως ξαφνικά... γύρισαν όλα τούμπα. Οι Δανοί μείωσαν, ο Κρίστιανσεν στάθηκε άτυχος και χρεώθηκε με αυτογκόλ ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και τελικά οι γηπεδούχοι έκαναν μια μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας με 3-2.

Έτσι το «Τριφύλλι» έμεινε στους 9 βαθμούς και πλέον στρέφει την προσοχή του στα επερχόμενα παιχνίδια με Φράιμπουργκ και Μπράιτον, έχοντας στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 8άδα και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι αρχικές επιλογές των δύο προπονητών

Ο Όλσεν επέλεξε τον Χάνσεν κάτω από τα δοκάρια, με τους Γουόκερ, Νέλσον και Μάρκμαν στην τριάδα της άμυνας. Γιάνσεν και Ρόικιερ ήταν στα χαφ, με τον Άνκερσεν δεξιά, τον Λάχτεενμακι δεξιά και τους Σαντιό, Λιντ και Αντέλ στην γραμμή κρούσης.

Ο Νίστρουπ από την πλευρά του έβαλε τον Πένια στα γκολπόστ, με τον Καλάμπρια στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Τσάπρα στο δεξί και τους Φαν Ντρόνγκελεν και Κάτρη στα άκρα. Καμαρά και Κάνγκουα ήταν τα χαφ, με τους Γιάγκουσιτς και Πελίστρι στα άκρα και τους Τετέι και Ραστόντερ στην επίθεση.

Καλό ημίχρονο και «χτύπημα» στην εκπνοή με Γιάγκουσιτς

Τα πρώτα λεπτά ήταν αρκετά ισορροπημένα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προσπαθούν να προσαρμοστούν στον συνθετικό χλοοτάπητα και τους γηπεδούχους να βρίσκουν τρόπους να «σπάσουν» το πρέσινγκ, αλλά να μην μπορούν να βρουν κάποια καθαρή ευκαιρία. Στο 18’ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για το «Τριφύλλι», με το σουτ του Γιάγκουσιτς να περνάει άουτ, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κάνγκουα εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και σημάδεψε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ένα νέο σουτ του Γιάγκουσιτς στο 21’ ήταν ξανά άστοχο, με τους Δανούς να πλησιάζουν στο γκολ μετά από δύο λεπτά. Ο Σαντιό έκανε ωραία προσπάθεια και εκτέλεσε με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού. Το ματς είχε αποκτήσει πια ωραίο ρυθμό, με τον Κάνγκουα να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 29’, όταν ο Χάνσεν απέκρουσε με το πόδι το δυνατό του σουτ. Στο επόμενο λεπτό απείλησε και ο Τσάπρας, ενώ στο 33’ ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε όμορφα ένα φάουλ και ο Φαν Ντρόνγκελεν πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί ισόπαλο, η αρμάδα του Νίστρουπ «χτύπησε» στο καλύτερο δυνατό σημείο. Σε μια φάση που ξεκίνησε από εκπληκτικό τάκλιν του Πελίστρι στην άμυνα, ο Ραστόντερ «τσίμπησε» την μπάλα για τον Γιάγκουσιτς και ο Κροάτης ξεκίνησε μια κούρσα πριν από την μεσαία γραμμή, πλησίασε την αντίπαλη περιοχή και εκτέλεσε δυνατά με το αριστερό, βάζοντας μπροστά τους «πράσινους» ακριβώς πριν την ανάπαυλα.

Γκολάρα Ραστόντερ, «απάντησε» η Νόρτζελαντ

Ο Όλσεν έκανε δύο αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου (Μπριν και Μπόε) και η ομάδα του βγήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να έχει δύο πολύ καλές παρεμβάσεις στο πρώτο τρίλεπτο και να γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από τον κίνδυνο. Κι αφού ισορρόπησε την κατάσταση το «Τριφύλλι», στο 55’ ο Ραστόντερ πλάσαρε υπέροχα μετά την κάθετη του Κάνγκουα και το τακουνάκι του Γιάγκουσιτς, θέτοντας πολύ γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν στο 61’, όταν ο Λιντ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πρόλαβε να εκτελέσει πριν το τάκλιν του Κάτρη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο Νίστρουπ προχώρησε αμέσως σε τριπλή αλλαγή, βάζοντας τους Λούζα, Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία στις θέσεις των Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς και Τετέι. Το σουτ του Ραστόντερ με το αριστερό στο 68’ πέρασε άουτ, με τον Νόρχαϊμ να έρχεται από τον πάγκο και να αποτελεί την τρίτη αλλαγή των Δανών.

Ντεμπούτο Κρίστιανσεν, αυτογκόλ και ολική ανατροπή

Στο 74’ ο Πελίστρι γύρισε παράλληλα την μπάλα από αριστερά και ο Λούζα νικήθηκε από τον Χάνσεν, με τον Ουρουγουανό να αφήνει αμέσως μετά την θέση του στον Κρίστιανσεν, που έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Ο Δανός τοποθετήθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Καλάμπρια να έρχεται δεξιά και τον Τσάπρα να αναλαμβάνει ρόλο αριστερού εξτρέμ, σε μια εσωτερική αλλαγή που προέκυψε λόγω των πολλών απουσιών.

Η παρθενική του συμμετοχή ωστόσο κάθε άλλο παρά… γουρλίδικη αποδείχθηκε, αφού ελάχιστα μετά την είσοδό του είδε την μπάλα να κοντράρει πάνω στο σώμα του από το δοκάρι του Λιντ και χρεώθηκε με αυτογκόλ για το 2-2. Και κάπου εκεί στράβωσαν όλα, αφού στο 80’ οι Δανοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή, με τον Λιντ να φεύγει για μια ακόμα φορά στην πλάτη της άμυνας και να πλασάρει σωστά τον Πένια για να βάλει μπροστά την ομάδα του.

Ο Νίστρουπ έβαλε τον Ντέσερς αντί του Τσάπρα, φέρνοντας τον Λιβάι σε ρόλο εξτρέμ, με τον Νιγυριανό να απειλεί στο 88’ και να κερδίζει κόρνερ. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός πίεσε, όμως δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ, με τους Δανούς να πανηγυρίζουν μια… ανέλπιστη νίκη από το πουθενά.

Οι συνθέσεις:

Νόρτζελαντ (Όλσεν): Χάνσεν, Γουόκερ (46' Μπρινκ), Νέλσον, Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιερ (71' Νόρχαϊμ), Λάχτεενμακι, Σαντιό (46' Μπόε), Λιντ, Αντέλ (90+1' Χέιντε).

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (81' Ντέσερς), Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα (63' Λούζα), Γιάγκουσιτς (63' Ταμπόρδα), Πελίστρι (75' Κρίστιανσεν), Τετέι (63' Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.