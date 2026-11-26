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Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, τελικά ηττήθηκε με 3-2 από τη Νόρτζελαντ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στη μάχη που δίνει για την πρώτη 8άδα του Conference League.