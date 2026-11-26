H βαθμολογία του Conference League:
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Βαθμοί
|
Αγώνες
|
Γκολ υπέρ
|
Γκολ κατά
|
1
|
Μονακό
|
12
|
4
|
10
|
3
|
2
|
Μπράιτον
|
10
|
4
|
9
|
0
|
3
|
Σεντ Τρούιντεν
|
10
|
4
|
6
|
1
|
4
|
Άγιαξ
|
9
|
4
|
13
|
3
|
5
|
Παναθηναϊκός
|
9
|
4
|
11
|
6
|
6
|
Λουγκάνο
|
9
|
4
|
11
|
6
|
7
|
Τβέντε
|
9
|
4
|
9
|
4
|
8
|
Τραμπζονσπόρ
|
9
|
4
|
8
|
4
|
9
|
Φράιμπουργκ
|
9
|
4
|
6
|
6
|
10
|
Μπράγκα
|
7
|
4
|
6
|
3
|
11
|
Μιάλμπι
|
7
|
4
|
5
|
2
|
12
|
Κοπεγχάγη
|
7
|
4
|
7
|
5
|
13
|
Μπραν
|
7
|
4
|
8
|
7
|
14
|
Αταλάντα
|
7
|
4
|
7
|
6
|
15
|
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
|
7
|
4
|
6
|
6
|
16
|
Χάιντουκ Σπλιτ
|
6
|
4
|
3
|
4
|
17
|
Άαρχους
|
5
|
4
|
5
|
3
|
18
|
Γιάμπλονετς
|
5
|
4
|
5
|
4
|
19
|
Ερυθρός Αστέρας
|
5
|
4
|
7
|
7
|
20
|
Νόρντζελαντ
|
5
|
4
|
6
|
7
|
21
|
Εγνατία
|
5
|
4
|
4
|
5
|
22
|
Γάνδη
|
5
|
4
|
2
|
3
|
23
|
Καϊράτ Αλμάτι
|
5
|
4
|
4
|
7
|
24
|
Ιβέρια 1999
|
4
|
4
|
3
|
5
|
25
|
Μίντιλαντ
|
4
|
4
|
4
|
8
|
26
|
Μπόρατς Μπάνια Λούκα
|
3
|
4
|
5
|
7
|
27
|
Ρίγα FC
|
3
|
4
|
3
|
5
|
28
|
Ίντερ Εσκάλδες
|
3
|
4
|
4
|
7
|
29
|
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
|
3
|
4
|
4
|
8
|
30
|
Τουν
|
3
|
4
|
3
|
7
|
31
|
Κάουνο Ζαλγκίρις
|
3
|
4
|
3
|
11
|
32
|
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
|
1
|
4
|
5
|
8
|
33
|
Χαρτς
|
1
|
4
|
4
|
9
|
34
|
Χετάφε
|
1
|
4
|
3
|
8
|
35
|
Πάφος
|
1
|
4
|
3
|
9
|
36
|
Κουόπιο
|
1
|
4
|
2
|
10
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι 1-0
Άγιαξ - Τουν 4-0
Γιάμπλονετς - Λουγκάνο 2-0
Εγνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1
Ιμπέρια - Χετάφε 1-0
Ζαλγκίρις - Ρίγα 2-0
Μπράιτον - Ουν. Κραϊόβα 4-0
Μπραν - Άαρχους 1-4
Πάφος - Μίντιλαντ 0-2
Χαρτς - Μονακό 2-3
Γάνδη - Ερυθρός Αστέρας 1-1
Εσκάλντες - Κοπεγχάγη
Μπόρατς - Αταλάντα 2-3
Μπράγκα - Κουόπιο 4-0
Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός 3-2
ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Τράμπζονσπορ 1-2
Φράιμπουργκ - Τβέντε 2-1
Χάιντουκ - Σεντ Τρούιντεν 0-2
Η 5η αγωνιστική
10 Δεκεμβρίου
Καϊράτ Αλμάτι - Ουν. Κραϊόβα 17:30
Ιμπέρια - Ερυθρός Αστέρας 19:45
Κοπεγχάγη - Λουγκάνο 19:45
Κουόπιο - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 19:45
Λίνκολν - Μίντιλαντ 19:45
Μπραν - Μπράγκα 19:45
Ρίγα - Αταλάντα 19:45
Τράμπζονσπορ - Γιάμπλονετς 19:45
Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός 19:45
Χετάφε - Εσκάλντες 19:45
Άαρχους - Τβέντε 22:00
Εγνάτια - Ζαλγκίρις 22:00
Μιάλμπι - Πάφος 22:00
Μπράιτον - Μονακό 22:00
Σεντ Τρούιντεν - Άγιαξ 22:00
Τουν - Γάνδη 22:00
Χάιντουκ - Νόρτζελαντ 22:00
Χαρτς - Μπόρατς 22:00