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Είχε περισσότερες ευκαιρίες, είχε καλύτερα νούμερα στα XGoals κι όμως ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός! Από τα απίστευτα αλλά κυνικά που μπορεί να συμβούν στο ποδόσφαιρο…

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην League Phase του Conference League (και μόλις την 2η ήττα του στην σεζόν), σε ένα παιχνίδι όπου είχε φτάσει να προηγείται με 0-2 μέσα στην Δανία.

Το σύνολο του Νίστρουπ είχε τον έλεγχο για περισσότερο από μια ώρα αγώνα, όμως στο τελευταίο 25λεπτο παρουσίασε αφελή εικόνα στην άμυνα, δέχτηκε τρία γκολ και υπέστη ανατροπή-σοκ.

Από την στατιστική της αναμέτρησης μάλιστα κανείς δεν θα περίμενε οι «πράσινοι» να φύγουν με άδεια χέρια, αφού οι τελικές ήταν 12-17, αυτές εντός εστίας 2-8 και τα xGoals 1.38-1.81! Ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε σε όλους τους τομείς, όμως η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος…

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα: