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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από τη Νόρτζελαντ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Κορυφαίος ο Γιάγκουσιτς, «πικρό» ντεμπούτο για Κρίστιανσεν.

Ινιάκι Πένια: Για πάνω από μια ώρα ήταν εξαιρετικός και δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Τελικά δέχτηκε τρία γκολ, στα οποία δεν έφερε μεν ευθύνη, όμως δεν μπόρεσε να βρει μια μεγάλη επέμβαση για να κρατήσει την ομάδα του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος στο δεύτερο ταλαιπωρήθηκε περισσότερο.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Παρά τα τρία γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, είχε πολλές κερδισμένες μονομαχίες και καίριες παρεμβάσεις. Στο τελευταίο 20λεπτο πάντως δεν μπόρεσε ούτε αυτός να σταματήσει τις ενέργειες του Λιντ.

Γιώργος Κάτρης: Ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον στράικερ της Νόρτζελαντ, ο οποίος έκανε διαρκώς κινήσεις στην πλάτη του.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα από την πλευρά του, ενώ έπαιξε για λίγα λεπτά και ως αριστερός εξτρέμ.

Ετιέν Καμαρά: Υπέπεσε σε λάθη στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έδωσε σιγουριά στο κέντρο και δεν μπόρεσε να ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του όταν χρειάστηκε.

Κινγκς Κάνγκουα: Δραστήριος όπως πάντα, με αρκετό τρέξιμο, συμμετοχή στην δημιουργία και ευκαιρίες να σκοράρει.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στην Δανία. Σκόραρε, είχε ασίστ με υπέροχο τακουνάκι, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και γενικά έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα.

Φακούντο Πελίστρι: Καλό ματς από τον Ουρουγουανό, που είχε μάλιστα συμμετοχή στην φάση του 0-1, με εξαιρετικό τάκλιν στην «πράσινη» περιοχή που γλίτωσε την ομάδα από τα χειρότερα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το γκολ του Γιάγκουσιτς.

Ανδρέας Τετέι: Δεν του βγήκε το ματς όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να είναι ακίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.

Ελμίν Ραστόντερ: Συμμετείχε στην φάση του 0-1 με το υπέροχο «τσίμπημα» για τον Γιάγκουσιτς, ενώ με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το 0-2 για τους «πράσινους».

Ιμράν Λούζα: Καλός στο διάστημα που έπαιξε, κράτησε μπάλα και είχε ως επί το πλείστον σωστές επιλογές.

Βισέντε Ταμπόρδα: Προσπάθησε, κέρδισε κάποιες στατικές φάσεις, αλλά δεν ήταν αρεκτές για την ομάδα του.

Λιβάι Γκαρσία: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα και δεν απείλησε την εστία των Δανών.

Βίκτορ Κρίστιανσεν: Απίστευτα άτυχος ο Δανός, που στο ντεμπούτο του χρεώθηκε με αυτογκόλ.

Σίριλ Ντέσερς: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στα λεπτά που αγωνίστηκε.