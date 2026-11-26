Ο Ντούντα Σανάτζε αποκάλυψε πως ο Τόρνικε Σενγκέλια πληροφορήθηκε την απώλεια της γιαγιάς του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, με τον αρχηγό της Γεωργίας να αγωνίζεται για 44 λεπτά απέναντι στην Ελλάδα, παρά τη δύσκολη συναισθηματική του κατάσταση.

Η Γεωργία πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ελλάδα με 92-88 στην παράταση, ωστόσο η αποκάλυψη του Ντούντα Σανάτζε στη συνέντευξη Τύπου έδωσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση στην εμφάνιση του Τόρνικε Σενγκέλια.

Ο αρχηγός της εθνικής Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί το προηγούμενο βράδυ και έφτασε στο ξενοδοχείο της αποστολής στις τέσσερις τα ξημερώματα, τέθηκε στη διάθεση της ομάδας του, έχοντας μάλιστα πληροφορηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του την απώλεια της γιαγιάς του.

Ο Σανάτζε θέλησε να μιλήσει δημόσια για τον συμπαίκτη του, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη νίκη είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να πω μερικά πράγματα για τον αρχηγό μας, τον Τόρνικε Σενγκέλια. Θέλω να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα μου έδινε ποτέ την άδεια να τα πω αυτά, αλλά θέλω να το κάνω, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνει και για τα οποία κανείς δεν μιλάει.

Είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ταξίδεψε και προσγειώθηκε εδώ περίπου στις τρεις τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του. Έμαθε αυτή την είδηση και παρ' όλα αυτά βγήκε στο παρκέ και έδωσε την ψυχή του για όλους μας.

Πάντα παίζω για τη Γεωργία όταν φοράω αυτή τη φανέλα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι έπαιζα πραγματικά για τον Τόρνικε. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για τον Τόκο. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεγαλείο του Σενγκέλια στάθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γεωργίας, ο οποίος αποκάλυψε πως ο αρχηγός του αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ένα πρόβλημα στον αγκώνα, ολοκληρώνοντας ωστόσο το παιχνίδι με 25 πόντους σε 44 λεπτά συμμετοχής.

«Για τον Τόκο πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να τον ξεκουράζουμε, αξιοποιώντας τα τάιμ άουτ, τις ελεύθερες βολές και τα challenges. Όμως έπαιξε χθες το βράδυ, έφτασε στο ξενοδοχείο στις τέσσερις το πρωί και αγωνίστηκε για 44 λεπτά.

Βρέθηκε στον πάγκο επειδή είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα. Κάθε φορά που τον ρωτούσα αν χρειάζεται αλλαγή, μου απαντούσε: "Είμαι καλά". Τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Η δουλειά μου είναι πιο εύκολη επειδή προπονώ έναν τέτοιο άνθρωπο και η ζωή των παικτών μου είναι πιο εύκολη επειδή έχουν έναν τέτοιο αρχηγό».