Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μίλαν, εστιάζοντας στην εικόνα των «ερυθρολεύκων» στα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην αλλαγή του σχηματισμού, στην έλλειψη δυνάμεων μετά το 60ό λεπτό, αλλά και στη διαχείριση του ρόστερ ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ:

Για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Μίλαν:

“Σήμερα πραγματικά ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες και προηγηθήκαμε δίκαια με 2-0. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και τρίτο γκολ, όμως φάνηκε ότι ξεμείναμε από δυνάμεις. Προσπαθήσαμε με τους παίκτες που είχαμε στη διάθεσή μας να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας, αλλά αυτό δεν λειτούργησε.Ο αντίπαλος έδειξε ότι ανέβαζε την ενέργειά του όσο προχωρούσε το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στο Europa League. Κρατάμε αυτό που συνέβη στο πρώτο ημίχρονο και το καλό πρόσωπο που δείξαμε στα πρώτα 60 λεπτά”.

Για τον σχηματισμό και το αν θα τον ξαναδούμε ανεξαρτήτως απουσιών:

«Δούλεψε πάρα πολύ καλά το σύστημα, όπως είδατε, μέχρι το 65ο λεπτό. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είμαστε μια ομάδα που έκανε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, 18. Ήμασταν μια ομάδα που κυριάρχησε, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μπορούσε να κοιτάξει μια τεράστια ομάδα στα μάτια, μια τεράστια ομάδα όπως η Μίλαν. Για 65 λεπτά, για 60 λεπτά ήμασταν κυριαρχικοί, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα στην άμυνα και κυριαρχώντας στην επίθεση. Από το σημείο αυτό και μετά, όπως είπαμε, φάνηκε ότι ξεμείναμε από δυνάμεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι για το πώς ανταποκρίθηκε η ομάδα στην αλλαγή του συστήματος».

Για τον αγώνα πρωταθλήματος που ακολουθεί με τον Άρη και το κατά πόσο οι ποδοσφαιριστές του θα έχουν τις απαραίτητες δυνάμεις:

«Θα πρέπει να βρεθούν δυνάμεις. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα της Ευρώπης. Υπάρχουν παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου σήμερα, υπάρχουν παίκτες που έπαιξαν πιο λίγα λεπτά σήμερα. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να φτιάξουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ενδεκάδα για το παιχνίδι της Κυριακής.

Αυτό το γνωρίζουμε από την αρχή, ότι όταν συμμετέχεις σε τρεις διοργανώσεις και έχεις στόχους και στις τρεις, θα πρέπει να διαχειρίζεσαι το ρόστερ. Αν θέλεις να συμμετέχεις και να πρωταγωνιστήσεις και στις τρεις διοργανώσεις, δεν πρέπει να ψάχνεις για δικαιολογίες, δεν πρέπει να ψάχνεις για δικαιολογίες μετά από δύσκολα παιχνίδια, για κούραση. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια, έρχεται ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, έρχονται συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Έρχονται κι άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γι' αυτό η ομάδα θα προσπαθήσει να βρει τις δυνάμεις με όποιους τρόπους μπορεί».