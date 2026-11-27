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Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ μετά τις ήττες τους από Μίλαν και Άντερλεχτ αντίστοιχα να χάνουν έδαφος στην βαθμολογία.

Οι Πειραιώες ηττήθηκαν με 2-4 από τους «ροσονέρι» στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον βρίσκονται εκτός της οκτάδας, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Europa League.

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 1-3 από την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο και πλέον βρίσκεται στην 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας ωστόσο σε θέση που οδηγεί στα νοκ άουτ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Θέλτα – Μπόρνμουθ 1-2

Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα 4-0

Ντίναμο – Λεβερκούζεν 0-2

Ολυμπιακός – Μίλαν 2-4

Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας 1-0

Σάλτσμπουργκ – Αραράτ Αρμενία 2-0

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν 2-2

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 2-4

Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Φερεντσβάρος – Τσέλιε 0-0

Γιουβέντους – Ομόνοια 4-1

Ναϊμέγκεν – Ρεν 3-1

ΟΦΗ – Άντερλεχτ 1-3

Λιόν – Λίλεστρομ 0-0

Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια 1-1

Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς 3-1

Τορεένσε – Σέλτικ 1-2

Η βαθμολογία του Europa League

Μπόρνμουθ 15 (13-3) Γιουβέντους 12 (15-5) Φερεντσβάρος 13 (11-3) Λεβερκούζεν 12 (10-1) Μπενφίκα 12 (13-7) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 11 (12-4) Μπεσίκτας 10 (13-9) Ναϊμέγκεν 10 (11-10)

--------------------------------------------- Ολυμπιακός 10 (6-5) Άλκμααρ 9 (11-6) Άντερλεχτ 9 (8-4) Κρίσταλ Πάλας 8 (11-7) Σάντερλαντ 8 (55) Λιόν 8 (6-7) Χόφενχαϊμ 7 (8-7) Λέφσκι Σόφιας 7 (4-4) Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-6) Ζάλτσμπουργκ 7 (5-8) Βικτόρια Πλζεν 6 (7-7) Μίλαν 6 (9-9) ΟΦΗ 6 (6-6) Ρεν 6 (5-6) Τορέενσε 6 (8-11) Μαρσέιγ 6 (3-6)

------------------------------------------- Σέλτικ 6 (8-12) Ομόνοια 6 (7-11) Σοσιεδάδ 5 (10-6) Τσέλιε 5 (5-9) Σπάρτα Πράγας 4 (8-10) Γιαγκελόνια 4 (5-8) Στουρμ Γκρατς 4 (4-8) Θέλτα 3 (5-8) Λίλεστρομ 2 (2-10) Λεχ Πόζναν 2 (4-14) Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (2-10) Αραράτ 0 (4-16)

Η 6η αγωνιστική του Europa League

10 Δεκεμβρίου

Αλκμάαρ - Στουρμ Γκρατς 19:45

Άντερλεχτ - Χόφενχαϊμ 19:45

Αραράτ - Ναϊμέγκεν 19:45

Γιαγκελόνια - Κρίσταλ Πάλας 19:45

Μαρσέιγ - Θέλτα 19:45

Ομόνοια - Σέλτικ 19:45

Ρεν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19:45

Τσέλιε - Ολυμπιακός 19:45

Χάποελ Μπερ Σέβα - Γιουβέντους 19:45

Λέφσκι Σόφιας - Λίλεστρομ 22:00

Λεχ Πόζναν - Φερεντσβάρος 22:00

Λιόν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Μίλαν - Σάντερλαντ 22:00

Λεβερκούζεν - Μπεσίκτας 22:00

Μπενφίκα - ΟΦΗ 22:00

Μπόρνμουθ - Βικτόρια Πλζεν 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Τορεένσε 22:00

Σάλτσμπουργκ - Σπάρτα Πράγας 22:00