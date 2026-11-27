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Ο Ελμίν Ραστόντερ σκόραρε απέναντι στην Νόρτζελαντ, έδωσε και μία ασίστ οι οποίες τελικά δεν στάθηκαν ικανές να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να μην ηττηθεί. Στην κάμερα της Magenda TV, μετά το τέλος του ματς, τόνισε πως είναι καλό για τον Παναθηναϊκό που το επόμενο ματς ακολουθεί μετά από δύο ημέρες.