Αναλυτικά όσα είπε ο επιθετικός του Τριφυλλιού:
«Ξέραμε πως αντιμετωπίζαμε μια ομάδα που ήταν καλή με την μπάλα στα πόδια, το αντιμετωπίσαμε εξαιρετικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ένα σημείο και μετά κάναμε κάποια λάθη, έκανα κι εγώ ένα και δυστυχώς ήρθε η ανατροπή. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα και έδωσα και μία ασίστ όμως δεν είχε αποτέλεσμα για την ομάδα τελικά και αυτό μετράει. Είναι καλό για εμάς πως έχουμε παιχνίδι σε μόλις δύο ημέρες και πρέπει όταν επιστρέψουμε να προσηλωθούμε σε αυτό».