Να πάει και να μην ξανάρθει τέτοια εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που μετά από την ήττα της ΑΕΚ, πρόσθεσε τρεις ακόμα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ.
Η χώρα μας έμεινε στους 47.612 βαθμούς, με την Τσεχία και την Πολωνία να μειώνουν τη διαφορά και να μπαίνουν ξανά στο κόλπο της 10ης θέσης.
Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία της UEFA μετά και τους αγώνες της Πέμπτης (27/11) έχει ως εξής.
10. Ελλάδα 47.612 (4/5)
11. Τσεχία 47.125 (4/5)
12. Πολωνία46.125 (2/5)
13. Δανία 42.306 (4/4)
14. Νορβηγία 41.612 (4/5)
15. Κύπρος 35.443 (2/4)