Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μηδενική συγκομιδή για την Ελλάδα σε μία εβδομάδα που είχε τέσσερις ήττες και την Τσεχία, αλλά και την Πολωνία να μειώνουν τη διαφορά από την 10η θέση.

Να πάει και να μην ξανάρθει τέτοια εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που μετά από την ήττα της ΑΕΚ, πρόσθεσε τρεις ακόμα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ.

Η χώρα μας έμεινε στους 47.612 βαθμούς, με την Τσεχία και την Πολωνία να μειώνουν τη διαφορά και να μπαίνουν ξανά στο κόλπο της 10ης θέσης.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία της UEFA μετά και τους αγώνες της Πέμπτης (27/11) έχει ως εξής.

10. Ελλάδα 47.612 (4/5)

11. Τσεχία 47.125 (4/5)

12. Πολωνία46.125 (2/5)

13. Δανία 42.306 (4/4)

14. Νορβηγία 41.612 (4/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)