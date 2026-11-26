Η Ομόνοια προηγήθηκε, όμως η Γιουβέντους ήταν πολύ δυνατή και μετά το 4-1 στο Τορίνο ανέβηκε στο Νο2 της League Phase.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς στην Ιταλία για τους Κύπριους, που πήραν το προβάδισμα στο 15’ με τον Σάτκα και το κράτησαν για περισσότερα από 22’ λεπτά. Όμως αυτό δεν έφτανε. Στο 37’ ο Καμπιάσο με άπιαστο σουτ στο παραθυράκι ισοφάρισε για την Γηραιά Κυρία και sto 43’ ο Εκατόρ τελείωσε τη φάση μέσα από την περιοχή μετά την κάθετη του Κονσεϊσάο.

Στο δεύτερο μέρος, χωρίς άγχος πλέον, οι Bianconeri έφτασαν στην επιβλητική νίκη χάρη σε γκολ του Πορτογάλου εξτρέμ στο 68’ και ακόμα ένα από τον Μπογκά στο 73’ για το τελικό 4-1. Στους 13 βαθμούς πήγε η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που συνεχίζει αήττητη στην League Phase, στην 26η θέση υποχώρησε η Ομόνοια που παρέμεινε στους 6 πόντους.

Την πρώτη της νίκη με τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο πέτυχε η Κρίσταλ Πάλας, η οποία αν και βρέθηκε να χάνει από την Σοσιεδάδ, επικράτησε με 2-1 και ανέβηκε στη 12η θέση, ενώ οι Βάσκοι είναι στην 27η. Στο 66’ με τον Σαρ προηγήθηκαν οι Βάσκοι, που έμειναν με 10 στο 71’ εξαιτίας της αποβολής του Μαρτίν και οι Άγγλοι ισοφάρισαν στο 71’ με το πέναλτι του Ματετά και στο 81’ ο ΜακΝίλ γύρισε το παιχνίδι (2-1). Έχασε πέναλτι στο 93’ ο Γιέρεμι Πίνο.

Η Χόφενχαϊμ, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, έκανε και αυτή την ανατροπή κόντρα στην Στουρμ Γκρατς με 3-1, ενώ νίκη πήρε η Ναϊμέγκεν, επίσης με 3-1 σε βάρος της Ρεν και μπήκε στην 8άδα. Ακόμα ένα comeback στη βραδιά πέτυχε η Άλμααρ αν και ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Σπάρτα Πράγας. Σε εντός έδρας ήττα υποχρέωσε την Τορεένσε η Σέλτικ (1-2).

Matchday 5 ✅ #UEL https://t.co/iDVMuSymP7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2026