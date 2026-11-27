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Ο Ετιέν Καμαρά εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-2 από τη Νόρτζελαντ, παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων των «πρασίνων».

Ο Γάλλος μέσος του Παναθηναϊκού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του δέχθηκε τα γκολ στη Δανία, τονίζοντας την ανάγκη να στρέψει πλέον την προσοχή της στις υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά:

Για την αντίδραση του αντιπάλου και τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης:

«Δεν πρέπει να είναι ποτέ αρκετό αυτό που έχεις. Δεν γίνεται να προηγούμαστε με 2-0, να δεχόμαστε γκολ με αυτόν τον τρόπο και να χάνουμε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια και για το παιχνίδι που έχουμε τις επόμενες μέρες μπροστά μας».