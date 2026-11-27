Ο Γάλλος μέσος του Παναθηναϊκού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του δέχθηκε τα γκολ στη Δανία, τονίζοντας την ανάγκη να στρέψει πλέον την προσοχή της στις υποχρεώσεις που ακολουθούν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά:
Για την αντίδραση του αντιπάλου και τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης:
«Δεν πρέπει να είναι ποτέ αρκετό αυτό που έχεις. Δεν γίνεται να προηγούμαστε με 2-0, να δεχόμαστε γκολ με αυτόν τον τρόπο και να χάνουμε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια και για το παιχνίδι που έχουμε τις επόμενες μέρες μπροστά μας».