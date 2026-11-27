Σύνθημα ανασύνταξης από τον Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ.

Ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε 2-0 της Νόρτζελαντ τελικά έχασε με 3-2, σε ένα παιχνίδι που οι «πράσινοι» όπως είπε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχαν κι άλλες ευκαιρίες να σκοράρουν.

Ο Δανός τεχνικός λοιπόν έδωσε σύνθημα ανασύνταξης ενόψει των επόμενων αγώνων, τονίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα είναι ενωμένη και στις ήττες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και στα 93 λεπτά. Δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα κακό 20λεπτο, τα υψηλού επιπέδου παιχνίδια έχουν αυτές τις καταστάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει μετά το γκολ που δεχθήκαμε και να φτάναμε σε ένα τρίτο τέρμα.

Θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στον αντίπαλο που βρήκε τις ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύτηκε για να σκοράρει. Κι εμείς είχαμε ευκαιρίες για να σημειώσουμε περισσότερα γκολ. Η απόδοσή μας ήθελε λίγο, λίγο ακόμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς τη νίκη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο.

Όπως είχα πει και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, είμαστε ενωμένοι, χάνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει».