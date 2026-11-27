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Παρά την ήττα από τη Νόρτζελαντ, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί την κατάσταση στα χέρια του όσον αφορά την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στην League Phase με 3-2 από τη Νόρτζελαντ και έμειναν στους 9 βαθμούς, έχοντας να αντιμετωπίσουν ακόμα εκτός έδρας την Φράιμπουργκ και εντός την Μπράιτον, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις προσομοιώσεις του «Football Meets Data», ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 4 βαθμούς για να είναι δεδομένα στην πρώτη 8άδα, ενώ εφόσον πανηγυρίσει μια νίκη και γνωρίσει μια ήττα, φτάνοντας τους 12 βαθμούς, το ποσοστό της απευθείας πρόκρισης ανέρχεται στο 73.4%.

Εάν πάντως δεν καταφέρει να κερδίσει κανένα από τα δύο παιχνίδια, οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά, αφού στους 11 βαθμούς (2 ισοπαλίες) πέφτουν στο 34.5” και στους 10 ή τους 9 βαθμούς ουσιαστικά μηδενίζονται.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός 3-2

Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (10/12)

Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)