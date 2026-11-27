Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την εγκληματικά χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟ να καθαρίσει για 3,5 μήνες τη ζωή του και το ακατανόητο βράδυ του προπονητή του.

Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο μοιάζουν απίστευτα, αλλά δεν είναι. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επί μία ώρα κυριαρχούσε στη Δανία, νικούσε 0-2 και έβλεπε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη σεζόν να στρώνεται στα πόδια του με ιδανικό τρόπο, ήταν μια υπέροχη πραγματικότητα.

Τη στιγμή που ο Ραστόντερ με θαυμάσιο πλασέ αξιοποιούσε το υπέροχο τακουνάκι του Γιάγκουσιτς γράφοντας το 0-2, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σκέφτονταν το προφανές: Η ομάδα τους με 12 βαθμούς βρισκόταν στην 1η θέση της League Phase του Confrenece και αν κρατούσε το αποτέλεσμα θα είχε ουσιαστικά κλειδώσει την πρώτη 8άδα.

Δηλαδή, θα ξεπερνούσε τον ενδιάμεσο γύρο (play off) και θα έπαιζε ξανά στην Ευρώπη (στους "16") στις αρχές Μαρτίου. Με δυο λόγια έπειτα από 3,5 μήνες! Χρονικό διάστημα που θα είχε την πολυτέλεια να ασχοληθεί ΜΟΝΟ με το πρωτάθλημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Λιγότερο από 40 λεπτά μετά το 0-2, ο Παναθηναϊκός... κατάφερε να τα γκρεμίσει όλα! Είναι "επίτευγμα" το γεγονός ότι τελικά έχασε 3-2 από (αυτή) τη Νόρτζελαντ την οποία είχε "σβήσει" σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα είναι ισόβαθμος, με άλλες 5 ομάδες στους 9 βαθμούς, έχοντας ταυτόχρονα όμως τα δύο πιο δύσκολα ματς στο φινάλε κόντρα σε Φράιμπουργκ και Μπράιτον. Μιλάμε για... κατόρθωμα, όχι αστεία!

Ο άνθρωπος που έχει φτιάξει τον εφετινό, εξαιρετικό Παναθηναϊκό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, φέρει μεγάλη ευθύνη για την "εξαφάνιση" της ομάδας του στο τελευταίο ημίωρο. Μόλις δύο λεπτά μετά το 1-2, κι ενώ η Νόρτζελαντ είχε βρει τον τρόπο να πληγώνει με το κάθετο ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουπ αποφάσισε να αλλάξει... τα πάντα. Εξω Γιάγκουσιτς, Κάνγκουα (από τους καλύτερους) και Τεττέη, μέσα Ταμπόρδα, Λούζα και Λιβάι. Και στο 76ο λεπτό, έξω ο μαχητικός Πελίστρι, μέσα ο Κρίστιανσεν στην πρεμιέρα του και ο Τσάπρας από δεξιός μπακ... αριστερός εξτρέμ!!!

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει κάθε ανασταλτική συνοχή (μαζί και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Λούζα, στη φοβερή απόκρουση του Χάνσεν), την ώρα που η Νόρτζελαντ χτυπούσε διαρκώς το τριφύλλι σε κάθε μετάβαση. Η μεσαία της γραμμή πήρε τις μπάλες και ο άξονας έγινε, χωρίς τον Κάνγκουα, κρατήρας ηφαιστείου για το τριφύλλι. Οταν ήρθε το αυτογκόλ του Κρίστιανσεν, η ελληνική ομάδα έμοιαζε να έχει φύγει από το γήπεδο. Κάτι που αποδείχθηκε δύο λεπτά αργότερα με το 3-2 των γηπεδούχων.

Μιλάμε για την απόλυτη αυτοχειρία. Γιατί αυτό δεν είναι απλά μία ήττα. Είναι "πέταμα" στα σκουπίδια ευκαιρίας ολόκληρης σεζόν. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να υποφέρει για την πρώτη 8αδα χωρίς να έχει στα χέρια του όσα κρατούσε 60 λεπτά στη Δανία. Ταυτόχρονα με κρίσιμα ματς στο πρωτάθλημα και ντέρμπι κυπέλλου.

Και πάνω απ΄όλα με τις μεγάλες πληγές που του έχουν δημιουργήσει οι τραυματισμοί. (Φανταστείτε να είχε στη Δανία τον Ντε Φράι πόσο διαφορετικά μπορούσαν να ήταν τα πράγματα)

Ο,τι κι αν πει κανείς είναι λίγο... Θαρρώ πως ο κόουτς Νίστρουπ, ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τον φετινό εξαιρετικό Παναθηναϊκό, πρέπει να κοιτάζει τον καθρέφτη του και να αναρωτιέται διαρκώς "ΓΙΑΤΙ;;;"

