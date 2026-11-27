Λίγο ατυχία, λίγο αδυναμία να αντιμετωπίσει την ταχύτητα και τις κάθετες κινήσεις των Δανών, ήρθε η πρώτη ήττα στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει να έχει την κατάσταση στα χέρια του.

Εντάξει, κάποια στιγμή θα έχανε και στο Conference League ο Παναθηναϊκός. Ελαφρυντικά υπάρχουν πολλά. Απλά είναι κρίμα κι άδικο έτσι όπως έγινε. Σε ματς… δικό του. Παιχνίδι που μπορούσε να το «καθαρίσει». Για την ακρίβεια το είχε «καθαρίσει» και το λέρωσε η απροσεξία και η ατυχία του.

Για να διώξουμε τον… ελέφαντα απ’ το δωμάτιο, σε καμία άλλη ομάδα δεν θα είχαμε ντεμπούτο ποδοσφαιριστή μετά από τόσους μήνες (Κρίστιανσεν) και η πρώτη του επαφή με την μπάλα, να είναι για να τη στείλει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. Ένα απ’ τα «μεταφυσικά» που κυνηγούν το Τριφύλλι. Χωρίς να ρίχνουμε μόνο στη γκίνια την ήττα, εννοείται πως αυτό είναι το τελευταίο στη λίστα.

Ούτε καν οι απουσίες ήταν πρόβλημα. Γιατί η ομάδα έδειξε στο πρώτο μέρος πως είναι ανώτερη. Έβρισκε τρόπους να αντιμετωπίσει τη δύναμη της Νόρτζελαντ, η οποία είναι η ικανότητα να εκμεταλλευτεί κάθε χώρο με την απίστευτη μεσοεπιθετική ταχύτητά της.

Ο Γιάγκουσιτς είναι η μόνη αιτία για χαμόγελα, ο τυπάκος έκανε μυθικά πράγματα και στο γκολ και στη δημιουργία. Μόλις ήρθε το 2-0, όμως, έμοιαζε να… ρίχνει κουρτίνα η ομάδα. Φθηνά λάθη σε πάσες, χωρίς απάντηση στην πίεση των Δανών που ήταν με την άμυνα στη σέντρα. Χωρίς σκληράδα να τους «σπάσει» λίγο ο ρυθμός.

Μείωσαν γρήγορα και εκεί ξανά ο Παναθηναϊκός… χάρισε τη νίκη. Στην ευκαιρία του Λούζα που έπρεπε να γίνει γκολ από το σημείο που πλάσαρε. Δεν μπήκε και μετά πάρε το αυτογκόλ του Κρίστιανσεν και στο καπάκι το 3-2. «Κόπηκαν» τα πόδια, τέλος αγώνα με ανατροπή που δεν έπρεπε να γίνει.

Ένα μείγμα χαλαρότητας, απροσεξίας, έλλειψης αντίδρασης στη σωστή αλλαγή τακτικής των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος, συν την ατυχία. Όλα αυτά μαζί, φέρνουν ήττα κι από υπέρ σου 2-0.

Περισσότερο ενοχλεί ο τρόπος και το πόσο… φθηνά πούλησε ένα δικό του αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Η ήττα θα ερχόταν κάποια στιγμή. Η 8άδα είναι στο παιχνίδι, αλλά οι Πράσινοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Κι εκεί είναι το ζήτημα. Με τα ματς που ακολουθούν, έπρεπε να διευκολύνουν τον εαυτό τους. Να τελειώσουν τη δουλειά από τη Δανία, γιατί το έστρωσαν το ματς και πλάσαραν άουτ στην κενή εστία.

Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον εντός τώρα, τα… γάλατα σφίγγουν. Προφανώς και υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Γι’ αυτό και η στεναχώρια. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να σκεφτεί να παίξει κατενάτσιο μετά το 2-0 και να έχει διαφορετική μοίρα. Πρωτίστως, όμως, μετρά η νοοτροπία. Έστω κι αυτή διατηρείται με σκληρό τρόπο και πίκρα σε κάποιες περιπτώσεις.

Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει, η Ευρώπη θα απασχολήσει ξανά όταν πρέπει. Τώρα Ατρόμητος. Εκεί να βγει αντίδραση για να επανέλθει και η αυτοπεποίθηση. Κρίμα κι άδικο, αλλά γίνονται κι αυτά στο ποδόσφαιρο. Όσο… κλαις, απλά θολώνεις την όρασή σου και κινδυνεύεις να μη δεις και τον επόμενο στόχο.

Κρίμα περισσότερο για τον κόσμο που πήγε στη Δανία. Έκανε το Φάρουμ Λεωφόρο και άξιζαν μια επιβράβευση. Δεν την πήραν. Σε επόμενο ματς. Αυτή η ομάδα με τα τόσα προβλήματα που προέκυψαν και με την τόση γκίνια, έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Το απέδειξε ακόμη και στη Δανία, μέχρι που… κατέβασε διακόπτη.

Υ.Γ. Ίσως αν είχε μείνει ο Καλάμπρια αριστερό μπακ και δεν γύρναγε εκεί ο Κρίστιανσεν, να ήταν διαφορετικά ακόμη και η φάση του 2-2. Αλλά με ίσως δεν κάνεις δουλειά. Οι βαθμοί μετρούν.

Υ.Γ.1: Γιάγκουσιτς έχει… μυθικό ταλέντο. Το παιδί αυτό δεδομένα θα κάνει τεράστια καριέρα, μην αμφιβάλει κανείς. Μακάρι να είναι για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, γιατί ξεκάθαρα είναι για μεγάλα πράγματα.