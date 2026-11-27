Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε θέση για το άδοξο φινάλε του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας, ζητώντας από την ομοσπονδία αλλά και τον ίδιο τον σούπερ σταρ να κάνουν την απαραίτητη προσπάθεια, ώστε να υπάρξει ένα αποχαιρετιστήριο φινάλε.

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να εκφράζει δημόσια τη διαφωνία του με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η διεθνής διαδρομή του 41χρονου επιθετικού.

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, σε συνέντευξή του στον παλαίμαχο Βραζιλιάνο άσο Ρομάριο, υποστήριξε πως ένας ποδοσφαιριστής με την προσφορά και την ιστορία του Ρονάλντο δεν μπορεί να αποχωρεί από την εθνική ομάδα χωρίς την αναγνώριση που του αξίζει.

«Πρέπει να τελειώσει όμορφα. Η Πορτογαλία και ο ίδιος πρέπει να κάνουν μια κοινή προσπάθεια για να κλείσει αυτή η ιστορία με τον σωστό τρόπο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να φύγει έτσι από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν γίνεται να τον αφήσουν να αποχωρήσει με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός.

Μάλιστα, στάθηκε όχι μόνο στην προσωπική διαδρομή του Πορτογάλου, αλλά και στο παράδειγμα που αποτελεί για τις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών στη χώρα του.

Παράλληλα, επισήμανε πως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, αφήνοντας στην άκρη όσα προηγήθηκαν.

«Πρέπει να γίνει μια γιορτή, στην οποία θα αισθανθεί την αγάπη των συμπατριωτών του. Και ο ίδιος πρέπει να κάνει την προσπάθειά του και να πει: “Ας ξεχάσουμε όσα συνέβησαν και ας γυρίσουμε σελίδα”», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε πως μια καριέρα τέτοιου μεγέθους δεν είναι δυνατόν να κρίνεται από μια σύντομη περίοδο εντάσεων ή από μια διαφωνία.

«Δεν μπορείς να κρίνεις μια ολόκληρη καριέρα από έναν ή δύο μήνες ή από μια διαφωνία με ένα ή δύο πρόσωπα. Υπάρχουν καριέρες γεμάτες επιτεύγματα, που αξίζουν να προστατευτούν και να αναγνωριστούν», τόνισε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Ρομάριο, ο Λιονέλ Μέσι και ο Πάολο Μαλντίνι, επισημαίνοντας πως οι κορυφαίοι του αθλήματος πρέπει να αποχωρούν με τιμές.