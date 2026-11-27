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Ανακοίνωση για τα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Βελοντρόμ εξέδωσε η Μαρσέιγ, τονίζοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την συμπεριφορά των οπαδών της στο ματς με την Μαρσέιγ.

Η ανακοίνωση των Μασσαλών αναφέρει:

«Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ καταδικάζει απερίφραστα τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας. Ο σύλλογος προβαίνει επί του παρόντος σε ενδελεχή ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα αυτά.

Η Μαρσέιγ συνεργάζεται στενά με τις αστυνομικές αρχές και βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διαφωτιστεί πλήρως η υπόθεση σχετικά με αυτά τα λυπηρά γεγονότα. Η Μαρσέιγ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια όλων των θεατών παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».