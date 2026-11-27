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Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για την κακή εικόνα που παρουσίασε απέναντι στην Άντερλεχτ, τονίζοντας ότι ήταν μια κακή βραδιά για τους Κρητικούς.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ:

«Δεν ήταν καλή βραδιά. Δεν ήμασταν γενικά καλοί. Η συνολική εικόνα δεν ήταν καλή, από το πρώτο λεπτό δεν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν μας δυσκόλεψε η Αντερλεχτ ή αν φοβηθήκαμε.

Συνολικά ήταν ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι δικό μας και αναπόφευκτα δεχθήκαμε την ήττα. Κρίμα που δεχθήκαμε ένα χαζό γκολ στο τέλος που ίσως να μετρήσει στο μέλλον. Τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός με την Μπενφίκα.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε συμπαγείς. Αν χάσουμε, να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ. Σίγουρα στα δύο παιχνίδια με Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν θα ψάξουμε τους βαθμούς που θέλουμε για την πρόκριση».