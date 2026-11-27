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Ο Τζουλιάν Μπιανκόν μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ, έδωσε συγχαρητήρια στους Κρητικούς για την βελτίωση που έχουν παρουσιάσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Στο δεύτερο ισορρόπησε ο ΟΦΗ υπήρξαν και και κάποιες αποφάσεις που τους ευνόησαν αλλά πάλεψαν σκληρά.

Στο τέλος ευτυχώς βάλαμε και τρίτο γκολ και πήραμε σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ έχει βελτιωθεί του εύχομαι ότι καλύτερο έχω παίξει εδώ τρία χρόνια και χαίρομαι να τους βλέπω».

Για την παρουσία του στην Ελλάδα: «Σίγουρα έχω καλές αναμήνσεις από τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα με τους τίτλους που πήραμε. Ήμαστε σε νησί τώρα αλλά μου αρέσει να αναπνέω τον αέρα της Ελλάδας».